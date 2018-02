Obvinění v kauze Čapí hnízdo stáhli námitky proti podjatosti státního zástupce

Státní zástupce Jaroslav Šaroch z pražského městského státního zastupitelství může rozhodnout o stížnostech proti stíhání v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo. Námitky proti jeho podjatosti, kterými se mělo zabývat Vrchní státní zastupitelství v Praze, vzali obvinění zpět. Řekla to dnes mluvčí pražských žalobců Štěpánka Zenklová.

V kauze je obviněn premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš spolu s místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem. Poprvé vydali poslanci představitele hnutí loni v září, o měsíc později byli obviněni. Stíhání bylo přerušeno po říjnových sněmovních volbách, kdy Babiš s Faltýnkem znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu. Sněmovna je opětovně vydala v lednu. Oba vinu odmítají, stíhání je podle nich účelové.

Vedle obou poslanců obvinila policie dalších devět lidí, mimo jiné Babišovu manželku Moniku Babišovou a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Proti usnesení o zahájení trestního stíhání podala většina obviněných před několika měsíci stížnost, o které dozorující žalobce Šaroch nemohl kvůli námitkám jeho podjatosti rozhodnout. Námitky podjatosti sice zamítl, proti tomuto rozhodnutí, ale část obviněných podala další stížnost. Právě tu podle Zenklové postupně všichni stáhli.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš předloni ve Sněmovně řekl, že v době žádosti o dotaci vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.