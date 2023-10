Na řadě míst v Česku ráno opět mrzlo. Středa má být nejchladnější v týdnu

ČTK

V Česku v úterý ráno na řadě míst při zemi opět mrzlo. Teploty se pohybovaly většinou od plus tří do minus jednoho stupně Celsia. Ve středu klesnou teploty ještě hlouběji, při vyjasnění to může být až na minus čtyři stupně Celsia. Středeční ráno tak má být podle meteorologů nejchladnější z celého týdne. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

