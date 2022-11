O víkendu se výrazně ochladí. V Česku hrozí náledí, napadne až 15 cm sněhu

ČTK

O víkendu se v Česku zřejmě výrazně ochladí. V noci teploty spadnou až na minus sedm stupňů Celsia a v sobotu bude mráz i přes den. Náledí se už dnes v noci může objevit v celém Česku a vydrží možná až do neděle. Do sobotního večera také napadne místy až 15 centimetrů sněhu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Náledí na silnici - ilustrační foto. | Foto: ČTK