Do Česka se vrátí zima. V noci bude mrznout, místy má vydatně sněžit

ČTK

Do Česka se tento týden vrátí zima, postupně se ochladí, v noci bude mrznout a ke konci týdne se i přes den mohou teploty místy udržet pod nula stupni Celsia. Ve středu očekávají meteorologové sněhové přeháňky, na některých místech by podle nich mohlo napadnout i přes deset centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku a týdenní předpovědi počasí.

Automobily projíždějí po zasněžené silnici ve Velké Úpě v Krkonoších, 21. listopadu 2022, Trutnovsko. | Foto: ČTK