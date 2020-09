O víkendu by měly být podle Hamáčka pomůcky zabalené. "Bude se na tom podílet několik stovek pracovníků České pošty za dodržení velmi přísných hygienických podmínek," prohlásil ministr. Adresy získá ministerstvo vnitra z registru obyvatel a poště je předá.

Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let. Lékárnice a odborná konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová dnes na dotaz ČTK uvedla, že životnost jednorázové roušky je tři až čtyři hodiny, životnost respirátoru pak osm až maximálně 12 hodin.

Rozvoz ochranných prostředků seniorům začne v pondělí. "Naší ambicí je, aby ochranné prostředky co nejrychleji dorazily k určeným příjemcům," uvedl Hamáček. Podle ministra dostanou senioři do schránky obálky, v nichž budou jen ochranné prostředky. Ministerstvo k rouškám a respirátorům nebude přidávat průvodní dopis, protože by se tím distribuce pouze zdržovala a prodražovala.

Rozvoz pomůcek bude stát zhruba 15 milionů korun. Jeden respirátor pak podle vicepremiéra nakoupila ČR zhruba za 2,35 dolaru (necelých 53 korun) a roušku za 0,37 centů (8,3 koruny). Balíček pro jednoho seniora by tak měl vyjít asi na 94 korun. Roušky a respirátory budou pocházet ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku. "Celkový objem rezerv, které ministerstvo vnitra v té době zajistilo, byl zhruba 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů," uvedl Hamáček.

Policejní sklad v Opočínku právě teď: @PolicieCZ a @hasici_cr vyskladňují roušky a respirátory pro seniory. @Ceska_posta_sp je v následujících dnech rozešle příjemcům. Díky policistům a hasičům za bleskovou reakci! pic.twitter.com/BcgvuPuOQO — Jan Hamáček (@jhamacek) September 10, 2020

O zásilce s ochrannými pomůckami pro lidi ve věku nad 60 let rozhodla na středeční schůzi vláda po tom, co začaly narůstat počty nemocných. Část opozice krok kritizuje jako opožděný a dává ho do souvislosti s blížícími se volbami.

Balíček i pro zdravotně postižené?

Hamáčkova stranická kolegyně, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce, aby balíček dostali také zdravotně postižení. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci, pobírají v Česku příspěvek na péči. Letos v červenci ho dostávalo 366 100 osob se zdravotním omezením. Podle dřívějších údajů tvoří ale dvě třetiny příjemců lidé nad 65 let. Zbývá tedy kolem 120 tisíc lidí.

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr dnes ČTK řekl, že distribuci roušek a respirátorů pro lidi nad 60 let zařizuje ministerstvo vnitra, protože by bylo nelogické, aby se tyto ochranné pomůcky převáděly do státních rezerv a pak je distribuovala Česká pošta, která pod ministerstvo vnitra spadá.

Zopakoval, že správa má aktuálně uzavřené smlouvy na 9 z 11 druhů ochranných pomůcek, které poptávala. "Vedle zásob ve skladu v Opočínku se plní i sklady v Sedlčanech a v Olomouci. V zásobách v tuhle chvíli máme zhruba 44 milionů roušek, pět milionů respirátorů FFP2, 200 tisíc respirátorů FFP3, 12 milionů zdravotnických rukavic, 150 tisíc návleků na obuv nebo 42 tisíc výtěrových setů," dodal.

Doručování roušek zdarma se uskutečnilo letos již ve třech asijských státech. Distribuce dvou látkových roušek do každé domácnosti spustila letos už v polovině dubna japonská vláda. Kritici této iniciativy ji pokládali za plýtvání penězi daňových poplatníků. Mnoho Japonců už předem prohlásilo, že podobnou pomoc nepotřebují, a ti, kdo už roušky vyzkoušeli, si navíc stěžovali, že jsou příliš malé. Distribuce roušek do všech domácností byla dokončena v červnu, ale byla kritizována za pomalé tempo a za to, že některé dodané roušky byly poškozené.

Roušky poštou rozesílali letos od března do června i v Thajsku na všechny registrované adresy. A v Hongkongu spustila tamní vláda od 30. června program doručování roušek do všech registrovaných domácností. Během tří týdnů obdržela každá domácnost balíček deseti jednorázových roušek a ti, jimž se roušky nepodařilo doručit, si je mohli vyzvednout na poštovním úřadě do poloviny července.