K očkování proti covidu se mohou hlásit už i lidé ve věku 50 až 54 let

ČTK ČTK





K očkování proti covidu-19 se mohou začít přes web ministerstva zdravotnictví hlásit lidé ve věku od 50 do 55 let. V Česku jich žije více než 686 tisíc. Dosud bylo lidem ve věku 50 až 59 let, kteří patří do některé z prioritizovaných skupin podáno, více než 373 tisíc vakcín a dokončené očkování má 118 tisíc z nich.

Očkování v Třineckých železárnách. | Foto: TŽ

V Česku se proti nemoci způsobené novým typem koronaviru, který se v zemi poprvé objevil loni na začátku března, od konce prosince. Od té doby bylo podáno více než 3,2 milionu dávek vakcíny a dokončené očkování má milion obyvatel. Vakcín do prázdnin dorazí dost i pro dvacátníky. Je ale třeba zrychlit očkování Přečíst článek › Jako první se začalo s očkováním zdravotníků a obyvatel a zaměstnanců domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb. Od poloviny ledna se očkují také nejstarší senioři nad 70 let, postupně se od začátku března spouští také další věkové skupiny. Registrovat se můžete na stránkách ministerstva ZDE Přednost dostali také učitelé, pracovníci v sociálních službách nebo také armáda, hasiči, policisté a další zaměstnanci integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury. Přednost před vrstevníky mají také chronicky nemocní, pro které by nemoc znamenala vyšší riziko nebo pečující osoby.