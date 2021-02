V každém případě, poslední studie potvrdily, že minimálně vakcíny od amerického Pfizeru a britské AstraZenecy fungují nad očekávání dobře.

Britové se předhánějí v superlativech. Velkolepé. Spektakulární. A nutno přiznat, že mají proč. První výsledky britského anticovidového očkovacího programu naznačují, že má opravdu velmi reálný a pozitivní dopad na prevenci této nebezpečné infekce. Vládní zdravotnická agentura Public Health Scotland (PHC), která na severu Británie prováděla výzkum, zveřejnila v tomto týdnu několik nadějeplných čísel.

Čtyři týdny po první dávce se snížil počet hospitalizací s covidem ve skotských nemocnicích o 85 procent díky vakcíně Pfizer a dokonce o 94 procent u AstraZenecy. U věkové kategorie 80 let a více došlo k celkovému snížení u příjmů do nemocnice o 81 procent. Na výsledky stejného výzkumu v anglických nemocnicích se zatím čeká.

Tyto předběžné údaje z projektu s názvem EAVE II zahrnují data 1,14 milionu očkovaných Skotů od 8. prosince do 15. února. Studie nezkoumala dopady očkování na přenos nemoci. Zaměřila se pouze na počty očkovaných pacientů přijatých do nemocnic s covidem a porovnala je s těmi, kteří byli hospitalizováni bez vakcinace. Celkově se v této době dostalo do skotských nemocnic s covidem přes 8000 lidí, po čtyřech týdnech od začátku vakcinace v zemi ale bylo mezi nimi pouze 58 pacientů, kteří před tím dostali vakcínu.

Několik slabin

Autoři studie připouštějí, že výsledky mají několik slabin. Například v jejich statistikách jsou pouze ti pacienty, kteří byli přijati do nemocnice a byli vakcinování. Nezapočítávaly se žádné případy mimo špitály, například úmrtí v pečovatelských domech apod. I tak jsou ale zveřejněná čísla podle nich jasným světlem na konci tunelu.

„Tyto první výsledky jsou opravdu velmi, velmi povzbudivé. Poskytují nám značné důvody k optimismu,“ uvedl pro BBC vedoucí výzkumného projektu Aziz Sheikh. „Vakcinační program funguje. To je prostě skvělá zpráva,“ doplnila ho Jossie Murrayová z PHC.

Skvělá zpráva to ale je i pro britského výrobce AstraZeneca. Jeh produkt v posledních dnech neměl příliš dobrou pověst. Vakcína měla být málo účinná, objevovaly se dokonce informace o nepříjemných vedlejších účincích. Některé evropské státy ji kvůli malému množství dat dokonce nedoporučily pro seniory.

I podle českého vakcinologa Romana Chlíbka ale obavy a omezení nejsou na místě. Vakcína podle něj poskytuje stoprocentní ochranu před těžkým průběhem onemocnění covid, hospitalizací a úmrtím. „U očkovaných se po podání AstraZeneky tvoří takové hladiny protilátek, jaké mají lidé pro prodělání infekce koronavirem,“ uvedl pro ČTK Chlíbek.

V Česku se očkuje proti nemoci covid od 27. prosince. Do středy 18. února výrobci dodali do ČR 667 tisíc dávek. Většina byla od firem Pfizer/BioNTech, po zhruba 40 tisících dávkách dodaly Moderna a AstraZeneca.

Původně měl ale dorazit do konce února milion dávek. Producenti sice nyní přiznávají jisté problémy s výrobou, zároveň ale Pfizer a Moderna oznámily, že očekávají v příštím měsíci zásadní výrobní skok, měsíčně by měli být schopny vyrábět o dvě třetiny dávek více než v minulých měsících.

Například pro USA to podle agentury AP znamená skok v březnu ze 75 milionů dávek na 220 milionů. Podle původních plánů by příští měsíc do ČR mělo dorazit přes 900 tisíc dávek, v dubnu téměř 1,5 milionu.