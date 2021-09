Preventivní testování spustila na konci července například společnost OKD. „Test podstupuje vybraná skupina lidí každých čtrnáct dní. Netýká se to očkovaných, a tedy čím více očkovaných zaměstnanců máme, tím se počet testování snižuje,“ uvedla mluvčí OKD Naďa Chattová.

PCR testy od zdravotníků nemusí podstupovat ani ti, kteří nedávno nemoc prodělali. OKD se navíc snaží lidi k očkování povzbuzovat. Zaměstnanci firmy mohou totiž požádat o příspěvek tři tisíce korun, jestliže mají za sebou kompletní očkování.

Očkování je výhodou i pro zaměstnance Škody Auto. Ti, kteří jej nemají, musejí každých sedm dní podstoupit antigenní test.

Očkování uvolňuje režim i zaměstnancům společnosti Linet. Injekci už ve firmě obdrželo sedmdesát procent pracovníků, takže mohou odložit respirátory.

Nicméně podnik nadále dodržuje přísná pravidla. „Stále bude platit, že do areálu závodu mohou výhradně lidé s očkováním, platným testem nebo v šestiměsíční lhůtě po prodělání covidu-19,“ upřesnila personální ředitelka firmy Vladimíra Michnová.

Naopak od testování na začátku prázdnin úplně upustila Správa železnic. Zajímá se ale o to, zda zaměstnanci netráví léto v rizikových zemích. „Zavedli jsme povinnost zaměstnanců ohlásit cesty do zemí, u kterých pro ně po návratu do České republiky platí povinnost prokázání negativním testem či izolace,“ vysvětlila mluvčí organizace Nela Friebová. Ti, kteří se vrátili z takzvaných rizikových zemí, nesmějí na pracoviště společnosti.

Hospodářská komora České republiky vyšší proočkovanost obyvatel vidí jako únik před plošným testováním, které by mohlo na podzim vypuknout. Svým členům doporučuje, aby zaměstnance k očkování motivovali. Podle právníků je to ale také to poslední, co mohou. V případě, že by firmy chtěly podmiňovat očkováním například to, že si lidé udrží pracovní pozici, narazily by.

„Zaměstnavateli obecně do zdravotního stavu zaměstnance nic není, takže podle mého názoru nemá nárok na informaci o tom, zda se zaměstnanec nechal dobrovolně očkovat proti covidu-19, a zaměstnanec v tomto ohledu nemusí,“ domnívá se David Šupej z advokátní kanceláře Sedlakova Legal.

Žádná jiná práce

Cestou pro firmy není ani převádění zaměstnanců na jiné práce, pokud se nechtějí nechat očkovat. Naopak nadále testovat zaměstnance na své náklady, i když to stát nepřikazuje, zaměstnavatel může.

A to pokud si riziko onemocnění covid-19 vyhodnotí jako riziko možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při výkonu jejich práce. Pak musí přijmout opatření k prevenci a minimalizaci tohoto rizika na pracovišti, třeba v podobě testů.