Země tak výrazně pokulhává za zahraničím. Podle dat agentury Bloomberg dostalo zatím vakcínu 0,38 člověka na sto obyvatel. Například na Slovensku to ale bylo 0,48 osoby, v Polsku 0,53 , v Německu 0,74 a v Dánsku dokonce dva lidi na sto osob.

To při přepočtu znamená pro početně poloviční Slovensko téměř 26,5 tisíce očkovaných a pro Polsko více než 203 tisíc. V Německu pak bylo zatím vakcinováno přes 613 tisíc a v Dánsku téměř 116 tisíc obyvatel .

Rychlý Izrael

Světovým rekordmanem je pak Izrael, kde dostaly vakcinu už téměř dva miliony lidí. Je to více než dvacet osob na sto obyvatel. K tomuto postupu blízkovýchodní zemi napomáhá jednak dostatečný počet vakcín, jednak propracovaný způsob testování. Pokud by totiž hrozilo, že zůstanou večer nějaké nevyužité dávky, neváhají tam brát zdravotníci lidi z ulice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman dokonce neváhali Izrael požádat o pomoc s průběhem očkování u nás. „Doufám, že se zde objeví i izraelští experti a že nám v tom jako zkušení lidé pomůžou,“ řekl minulý týden Zeman. Včera pak probíhalo jednání mezi českými a izraelskými odborníky.

Protestující hejtmani

Mezitím se ale na postup vlády snáší čím dál větší kritika. „Máme málo vakcín,a jak jsem byl informován, nebyly ani všechny použity,“ řekl České televizi šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Své výhrady vyslovili i hejtmani. A to proti centrálnímu registračnímu systému pro očkování. Uvedli, že v pilotním testování není možné vyzkoušet fungování databáze pod zátěží nebo že v systému chybí očkovací místa. Některé kraje zatím od vlády nedostaly přístupové klíče do systému nebo se jim s nimi nepodařilo přihlásit.

Například středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) postrádá v systému některá očkovací místa v kraji. Ve středních Čechách jich má být patnáct, v systému je ale jen pět oblastních nemocnic. Kraj po upozornění dostal postup, jak zbývající místa zaregistrovat. „To jsme udělali a jenom doufám, že to stihnou dát do systému do pátku,“ podotkla hejtmanka.

Právě od pátku by se totiž měli začít na očkování přes systém registrovat lidé starší osmdesáti let. Ale i to je předmětem kritiky, protože velká část z nich neovládá práci s internetem.