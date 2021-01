"Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů," uvedla nejprve Peterová na dotaz ČTK. Vyhodnotit situaci v konkrétním regionu musí podle ní primárně krajský koordinátor očkování.

"Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek dávek tak velký, aby se přerušilo očkování. My jenom upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně," řekl krátce na to v ČT Blatný. Podle něj tak očkování nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo.

Už dříve bylo kvůli lepšímu rozložení dodávek vakcíny rozhodnuto o tom, že i vakcína od Pfizer/BioNTech se bude podávat až po 28 dnech místo původně schválených 21 dní. Spekulovalo se i o tom, že by se druhá dávka posunula až za tuto hranici, protože částečně jsou očkovaní chráněni i po první vakcinaci. Zastáncem byl například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). To ale Blatný odmítl. "Bylo upozorněno na to, že není vhodné prodlužovat dávku na déle než 28 dní," dodal ministr.

Podle Peterové bylo rozhodnuto, že aplikace prvních dávek bude pozastavena v Praze a případně v dalších krajích, které nemají dostatek vakcíny. Na doporučení ministerstva dnes upozornil Radiožurnál s odvoláním na středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). Některé kraje, včetně středočeského, zrušily zarezervované termíny pro seniory, kteří se už k očkování zaregistrovali.

Blatný v neděli řekl, že naočkování nejrizikovější skupiny, do které patří lidé nad 80 let a zdravotníci, bude mít proti původnímu plánu zpoždění zhruba o měsíc. Původně mělo skončit v únoru, potrvá ale nejspíš do konce března. Blatný také řekl, že není důvod k tomu, aby si některé nemocnice schovávaly vakcíny do zásoby, když chtějí mít jistotu, že jich budou mít dostatek na druhou dávku.

Podle zveřejněných dat o očkování bylo v ČR podáno více něž 222 tisíc dávek vakcíny. Kompletní i s druhou dávkou má přes 17 600 osob. Nejvíc dávek vakcíny bylo naočkováno v Praze, zdravotníci jí tam podali téměř 60 tisíc dávek. Následuje Jihomoravský kraj se zhruba 30 tisíci dávkami a Moravskoslezský kraj s 24 tisíci dávkami. V šesti krajích jich bylo méně než 10 tisíc, nejméně v Karlovarském kraji (3900). Kraje si stěžovaly na nespravedlivé rozdělování vakcíny, nyní už má podle ministerstva vycházet z počtu seniorů registrovaných k očkování a obyvatel nad 65 let.

Firma Pfizer/BioNTech od minulého týdne zhruba o pětinu snížila počty dávek, které do Česka dodává. Chce výrobní kapacity navýšit, uzavírá smlouvy o využití jejich kapacit s dalšími farmaceutickými firmami. Omezení má trvat zhruba do poloviny února, pak firma dodávky vyrovná a v dalších měsících navýší.

Lednové dodávky proti původním plánům z vakcinančí strategie omezila na čtvrtinu také firma Moderna, v příštím měsíci ale dodá 110 tisíc dávek místo původně avizovaných 80 tisíc. Kvůli úpravám složení chce dodávky zpočátku omezit i firma AstraZeneca, jejíž žádost o podmínečnou registaci pro užití ve státech EU bude Evropská léková agentura (EMA) projednávat v pátek.

Babiš o doporučení neví

Premiér Andrej Babiš (ANO) neví o žádném doporučení přerušit v Česku na dva týdny očkování první dávkou vakcíny proti covidu-19. Premiér dnes řekl serveru iDnes.cz, že takové doporučení neplatí. O doporučeném pozastavení očkování první dávkou kvůli nedostatku vakcín dnes ČTK informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Následně to ale kromě Babiše popřel i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle Peterové bylo rozhodnuto, že aplikace prvních dávek bude pozastavena v Praze a případně v dalších krajích, které nemají dostatek vakcíny. Premiér však řekl iDnes.cz, že je na každém kraji, koho naočkuje a jak vakcinaci zorganizuje, aby bylo možno podat lidem druhou dávku vakcíny. "Pokud jsou lidé gramotní, umí počítat a vědí, jaké dodávky tento a příští týden dostanou, tak zkrátka si to musí zorganizovat a je to jejich záležitost. Kraje k tomu přistupují různě, my to nemůžeme organizovat do detailu," uvedl Babiš.

