Očkování v únoru? Ministerstvo slibuje statisíce dávek, některé už příští týden

Téměř 229,3 tisíce dávek vakcíny proti koronaviru by mělo do Česka dorazit od počátku příštího týdne do konce února. Z toho tento by mělo přijít 91,3 tisíce vakcín, zbytek je plánován na další týdny. Vyplývá to z vyjádření, které Deníku poslalo ministerstvo zdravotnictví.

Očkování seniorů. | Foto: Ondřej Hájek

Nejvíce by měl být očkovacích dávek od společností Pfizer a BioNTech. Těch by mělo tento týden do Česka dorazit přes 91 tisíc a v týdnu od 22. února dalších 93,6 tisíce. Poslední únorový týden ministerstvo slibuje 44,4 tisíce dávek Moderny. Vakcín AstraZeneca podle něj přišlo minulý čtvrtek 11,2 tisíce. Další by měly být zřejmě až v březnu. Biolog: Chřipka se těžko léčí. Jakákoliv varianta může být horší než covid Přečíst článek › Následující měsíc, tedy v březnu, se pak očekává 956 tisíc vakcín. Z toho od Pfizeru 608,4 tisíce, od Moderny 147,6 tisíce a od AstraZenecy 200 tisíc. Schváleny vakcíny od tří společností Na druhý kvartál roku 2021 je pro Českou republiku předběžně alokováno následující množství očkovacích látek: Pfizer – 4,807 milionu; Moderna – 829,8 tisíce, AstraZeneca – 1,8 milionu,“ uvedla mluvčí úřadu Barbora Peterová. „Je nezbytné upozornit, že se jedná o velmi předběžnou alokaci,“ dodala. Zatím byly pro aplikaci schváleny pouze vakcíny výše zmíněných tří společností. Několik dalších je zatím v poslední fázi výzkumu nebo ve schvalovacím procesu. Navíc je nutné u každí z těchto vakcín dělit jejich počet dvěma. Každý člověk by měl s odstupem zhruba tří nebo čtyř týdnů obdržet dvě. Bojíte se očkování? Třiatřicet otázek a odpovědí o vakcíně na covid Přečíst článek › K sobotnímu večeru bylo první dávkou naočkováno zhruba 285,75 tisíce lidí, z toho přes 161,7 tisíce lidí pak dostalo obě vakcíny. Podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je první dávkou v Česku očkováno 3,3 procenta obyvatel, v sousedním Německu 3,7 procenta, na Slovensku 4,8 procenta. Zhruba stejný podíl jako my mají i Rakušané, naopak více mají třeba Litevci, Švédové, Norové, Fini, Francouzi, Dánové či Rumuni.