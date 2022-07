Čtvrtá dávka vakcíny proti covidu: Odborníci doporučují přeočkování lidem nad 60

ČTK

Vakcinologové doporučují čtvrté očkování proti covidu lidem nad 60 let nebo pro osoby od 12 let s oslabenou imunitou, případně zdravotníky, kteří s takovými pacienty pracují. Vhodné je také pro klienty a pracovníky pobytových zařízení sociální péče. Doporučení publikovala Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na svém webu. Podle ministerstva zdravotnictví by mělo být přeočkování možné v polovině srpna.

Očkování proti covidu - Ilustrační foto | Foto: Profimedia