Zhruba dvě hodiny před polednem chtějí pracovníci Pražských služeb (PSAS) dokončit úklid hlavních oblastí centra Prahy od pozůstatků silvestrovských oslav. Úklidové čety začaly odstraňovat nepořádek již v brzkých ranních hodinách, ve středu hlavního města je nasazeno asi 120 lidí a 30 strojů, řekl v úterý novinářům vedoucí technicko výrobního odboru PSAS Zdeněk Záluský. Metropoli novoroční úklid vychází podle dřívějších informací na zhruba milion korun.

„Stroje vyjely do ulic stejně jako v minulých letech ve tři hodiny, ruční úklid pak začal v pět," uvedl Záluský. Uklízeči podle něj začínají v ranních hodinách pracovat nejprve na Václavském, Staroměstském a Malostranském náměstí, Karlově mostě a na Hradčanech. Posléze se pustí do okolních ulic, které budou uklízet až do večera.

Úklid potrvá několik dní

V úterý poklidí podle Záluského Pražské služby Prahu 1. Úklid ostatních oblastí hlavního města bude následovat v dalších dnech. „Očekáváme stejné množství odpadu jako loni, tedy zhruba 35 tun," prohlásil vedoucí technicko výrobního odboru PSAS. Nepořádek se podle něj letos ničím nevymyká, jako dříve je na něj připraveno 12 kontejnerů.

Pracovníci uklízejí centrum metropole bez omezení provozu, uzavírka byla pouze na Václavském náměstí, kam byla ovšem doprava opět vpuštěna před 08.00. Největší problémy dělá podle Záluského uklízečům Křížovnická ulice, kde kvůli zaparkovaným vozům taxislužeb nemohou pořádně pracovat.

Odpad putuje do spalovny

Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpad putují z ulic přímo do malešické spalovny. Firma každoročně doufá, že v ulicích nebude sníh. Pokud by napadl, práce by se podle loňského prohlášení mluvčího PSAS Radima Many protáhly až o dva dny a podražily až na dvojnásobek.

Konec starého a začátek nového roku oslavilo v centru Prahy několik tisíc lidí, především cizinců. Václavské náměstí patřilo tradičně pyrotechnice, podle vyjádření hasičů a záchranářů ale nebyly letošní oslavy bouřlivější než v minulých letech.