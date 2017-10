Odborníci z ODS v Babišově vládě? Fiala označil tyto úvahy za absurdní

Předseda občanských demokratů Petr Fiala považuje za absurdní a politicky nepředstavitelné úvahy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, že by členy jeho menšinové vlády mohli být také odborníci z ODS. Novinářům to řekl ve Sněmovně po schůzce vyjednávacích týmů obou stran.

ANO i ODS dál trvají na svých návrzích do funkce předsedy Sněmovny, vítěz voleb prosazuje Radka Vondráčka (ANO), občanští demokraté Fialu.

Babiš o víkendu prohlásil, že ostatním stranám nabídne podíl na vládě, částečně chce plnit i jejich program. V televizi Prima zmínil, že například Václav Klaus ml. je expertem na školství, na obranu pak Jana Černochová (oba ODS). Novinářům po vysílání řekl, že jména použil jen jako příklad, jednat s nimi neplánuje.

"Něco takového je absurdní, politicky úplně nepředstavitelné. Politické strany fungují určitým způsobem a toto je prostě naprosto vyloučeno. Já myslím, že to pan Babiš dobře ví," konstatoval Fiala. Výrok označil za nepovedený vtip a připustil, že Babiš se možná snaží do strany vrazit klín. "Ale ubezpečuji, že se mu to nepovede," uvedl.

Zástupci ODS dnes hnutí ANO řekli, že kromě funkce předsedy Sněmovny budou usilovat o vedení tří až čtyř výborů dolní komory. Schůzka se podle Fialy točila jen kolem uspořádání Sněmovny. "Jednali jsme skutečně pouze o organizačních věcech, představách, jaký má být počet členů výborů, na programy řeč nepřišla," uvedl Fiala.