Odborům se nelíbí program vlády. Kritizují důchody i výši životního minima

Odbory mají řadu výhrad k programovému prohlášení vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Podle nich by se mělo ještě zásadně upravit. Odboráři jsou například proti záměru oddělit důchodový účet od rozpočtu, chybí jim naopak plán zvýšit životní minimum, podle něhož se stanovují sociální dávky. Spokojeni nejsou ani s daňovou a zdravotnickou kapitolou.

Programové prohlášení projedná dnes odpoledne tripartita. Vedle odborů se k textu vyjádří i zaměstnavatelé. Menšinová vláda s podporou komunistů se chystá s tímto programem požádat ve středu Sněmovnu o důvěru.

„Je tam (v programovém prohlášení) řada pozitiv, ale jsou tam také věci, které nepovažujeme za úplně nejlepší, nebo tam právě úplně chybí,“ řekl ČTK a České televizi předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Vláda v programovém prohlášení uvedla, že chce důchodovou reformu a její podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Odbory jsou zásadně proti tomuto kroku. „Považujeme to za velkou chybu, špatný směr. Myslíme si, že by to mělo být zásadním způsobem ještě přehodnoceno,“ uvedl Středula.

Takzvaný důchodový účet, který nyní není od rozpočtu oddělený, byl od roku 2009 v deficitu. V letech 2012 a 2013 výdaje na penze převýšily příjmy z důchodových odvodů dokonce téměř o 50 miliard korun, chybějící peníze na důchody poskytuje právě státní rozpočet.

Loni se systém dostal díky vysoké zaměstnanosti a růstu výdělků do mírného přebytku 0,9 miliardy korun. Odbory se obávají toho, že po oddělení účtu by na penze mohly prostředky scházet.

Odborové konfederaci v prohlášení chybí pak plán upravit životní minimum, které se nezměnilo už od ledna 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro rodiče se dvěma malými dětmi 8450 korun a pro samoživitelku či samoživitele s malým a větším potomkem pak 7020 korun. Podle odborů by zvýšení pomohlo omezit míru chudoby v Česku.

Odbory mají v textu výhrady i k daním po plánovaném zrušení superhrubé mzdy či k zajištění dopravních staveb. Podle Středuly bude záležet hlavně na detailech a podobě následné legislativy.

„Nestačí jenom ty headliny v prohlášení, ale také jak to bude vypadat v konkrétní práci,“ uvedl Středula. Podotkl, že ve zdravotnické kapitole se počítá se zachováním dostupnosti péče, přitom se ale kvůli nedostatku personálu musejí zavírat nemocniční oddělení. Odbory mají návrhy i pro digitalizaci Česka.