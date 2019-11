"Doteď jsem nepochopil, proč tu stávku odboráři vlastně vyhlásili a dnes se ukázalo, že podobně je na tom i většina učitelů. Logicky. Za poslední roky jim platy rostou jako nikdy v historii a ani o milimetr nehodlám uhnout ze slibu, že v roce 2021 budou mít průměrný plat přes 45 tisíc korun," napsal Babiš.

"Slíbili jsme po volbách, že ty strašné platové podmínky českých učitelů, které nám tady zanechaly tradiční demokratické strany, radikálně vylepšíme, a to se taky děje. Proto platí, že na příští rok dostanou přidáno dalších 11 miliard korun. Odbory to bohužel z mně neznámého důvodu ignorují a bojují víc za sebe a za svoji image než za učitele," doplnil.

Zapojila se víc než polovina škol

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová dnes uvedla, že kvůli stávce zůstalo zavřených 1221 škol, provoz omezilo 2743 škol a téměř tři tisícovky dalších institucí sice nestávkovaly, ale stávku nějak podpořily. Do protestu se tak podle ní zapojila víc než polovina škol v Česku. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) ale odborářská čísla o počtu zapojených škol neodpovídají skutečnosti, stávku označil za debakl odborů. Podle ranních údajů ministerstva školství se ke stávce připojila desetina až čtvrtina škol. Resort vychází z údajů, které shromáždilo ze 75 procent škol v devíti krajích.

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Vláda na jaře původně plánovala zvýšení sumy na výdělky učitelů o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun. Odbory chtěly co největší část peněz do základu platu. Požadovaly do tarifů deset procent a zbytek do odměn. Kabinet v pondělí schválil navýšení tarifního základu o osm procent.