Nová vláda se má věnovat školství, platy musí dosáhnout 50 tisíc, žádají odbory

Školské odbory očekávají od budoucí vlády, že ve svém programovém prohlášení uvede konkrétní kroky, které povedou k růstu rozpočtu školství. Trvají na zvyšování platů učitelů, které by podle nich v dalších letech měly dosáhnout alespoň 50 tisíc korun, i nepedagogických pracovníků ve školství.

Na tiskové konferenci to dnes oznámili zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu.

Do regionálního školství by podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka mělo jít v příštích letech zhruba deset miliard korun ročně na navyšování platů učitelů i nepedagogických pracovníků.

Učitelům by se podle něj mělo přidat víc, aby průměr jejich platů oproti ostatním profesím ve veřejné správě vzrostl. Další čtyři miliardy navíc by v příštích letech měly jít každoročně do vysokého školství, doplnil ho šéf vysokoškolských odborů Petr Baierl.

Strana nebo strany, které vytvoří novou vládu, by podle odborářů měly potvrdit, že školství je pro ně prioritou. "My bychom byli velmi rádi, až se bude schvalovat státní rozpočet (příští rok na rok 2019), tak aby už ve střednědobých výdajích byl rámec zvyšování platů zakotven, abychom nemuseli každý rok o platech stále vyjednávat tak, jako to bylo v letošním roce a nemuseli jsme přistupovat k razantnějším akcím, jako je stávková pohotovost i stávka," řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Odbory na začátku září vyhlásily stávkovou pohotovost, kterou ukončily po třech týdnech, když vláda schválila navýšení platů. Od listopadu učitelům v regionálním školství přidala 15 procent. Vysoké školy chtěly protestovat za zvýšení rozpočtu, vláda jim slíbila navíc tři miliardy. Rozpočet na příští rok ale ještě musí schválit nová Sněmovna.

Školské odbory proto připravily petici za další zvyšování platů učitelů, která se před dvěma týdny začala podepisovat. Apelují v ní na budoucí vládu, aby zajistila peníze na platy ve školství a financování školství bylo srovnatelné s vyspělými zeměmi EU, které dávají do tohoto resortu průměrně šest procent HDP ročně.

Petici odbory koncem října rozeslaly na školy a chtěly by, aby je podpořila i veřejnost. Podpisy budou sbírat do 1. prosince. "Až se bude ustanovovat nová Sněmovna, aby už tu petici tam mohli projednávat," dodala Seidlová.

Platy učitelů by měly v roce 2020 podle odborářů dosáhnout 130 procent průměrné mzdy. V současné době, kdy byla průměrná mzda na konci pololetí 29 346 korun, by to znamenalo asi 38 150 korun. Polovina pedagogů na prvním stupni základních škol má plat pod 29.671 korun, medián jejich kolegů na druhém stupni a středních školách byl o 11 korun vyšší.

Medián učitelů na vysoké škole byl loni 37 407 korun. Vysoké školy chtějí přidat peníze nejen na platy, ale i na stipendia doktorandů a podporu společensky žádaných oborů.