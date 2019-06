Odchod ČSSD z vlády? Hamáček nevidí důvod

Předseda ČSSD Jan Hamáček nevidí důvod, proč by měli sociální demokraté odejít z vlády s hnutím ANO. Nešli do ní, aby řešili problémy koaličního partnera, ale aby prosazovali program. Řekl to dnes novinářům po jednání grémia ČSSD. Premiér Andrej Babiš (ANO) by se podle Hamáčka měl sejít s organizátory opakovaných demonstrací. Politici musí dát veřejnosti signál, že její hlas vnímají, uvedl.

"My jsme tam (do vlády) šli proto, abychom prosazovali náš volební program, a troufnu si říci, že se nám celá řada věcí podařila. Důvod, proč jsme šli do vlády, tady stále je, a pokud se nám bude dařit naše priority prosazovat, nevidíme důvod, abychom z vlády odcházeli," řekl Hamáček. Na grémiu podle něj od nikoho návrh na odchod z kabinetu nezazněl. Boj o duši národa. Zlost na Babiše je velká jako Václavák, píší zahraniční média Přečíst článek › "Limity vládní spolupráce jsou jasně dány koaliční smlouvou. Jsou tak silné, že dochází někdy k velice rušným debatám ve smyslu koaličního jednání, například o financování záležitostí, které jsou v gesci ministryně práce a sociálních věcí (Jany Maláčové)," doplnil první místopředseda ČSSD Roman Onderka. "My jsme do vlády nevstoupili proto, že máme rádi Andreje Babiše, nevstoupili jsme tam proto, že tam máme být nějaká rohožka, o kterou si někdo bude otírat nohy. Vstoupili jsme tam proto, že chceme zlepšit život obyčejných lidí," dodal. Schůzka s demonstranty Babiš by se podle Hamáčka měl sejít s organizátory opakovaných demonstrací, které vybízejí k demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a předsedy vlády. "Pokládal bych za vhodné, kdyby se pan předseda vlády, stejně jako se scházel se zástupci Rekonstrukce státu či dalšími, sešel s organizátory demonstrací a aby spolu komunikovali," uvedl. "V první fázi je důležité vyslat signál lidem, že jejich názor politici vnímají. Ten signál podle mého názoru je, že se s nimi pan premiér sejde. Jakou to bude mít formu, opravdu nemusíme teď řešit," doplnil Hamáček. Největší demonstrace od roku 1989. Snad Babiše přivede k rozumu, řekla účastnice Přečíst článek ›

Autor: ČTK