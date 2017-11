Odkládání přezutí pneumatik se nemusí vyplatit. Čekací doba je i dva týdny

/ANKETA/ Od počátku listopadu musí řidiči počítat s povinností jízdy na zimních pneumatikách. Platí za sněhu a ledu, ovšem na úsecích označených speciální značkou za každého počasí. Většina motoristů proto míří do pneuservisů, ale najdou se i takoví, kteří si svá auta přezouvají sami.

Jedním z nich je Filip Furch ze Šošůvky na Blanensku. „Gumy jsem měnil minulý týden. Každý rok to dělám sám. Jednak ušetřím peníze, ale hlavně čas, protože se vyhnu návalům v autoservisech,“ řekl Furch.

Pohled do většiny autoservisů jeho slova potvrzuje. V těchto dnech tam mají napilno. „Pneumatiky našich stálých zákazníků máme uskladněné a je jich opravdu hodně. Momentálně přezouváme asi čtyřicet aut denně. Ale i tak nám to potrvá asi tři týdny,“ odhadoval servisní technik Top Autosalonu Blansko Jiří Ryšavý. Lidé, kteří by chtěli své auto přezout právě tady, musí proto minimálně dva týdny vydržet.

Na počet zákazníků si nemůžou stěžovat ani v pneuservisu ve Slavkově u Brna na Vyškovsku.

„Na přelomu října a listopadu máme vždy téměř plno. Objednávají se k nám hlavně řidiči, kteří pravidelně jezdí po republice. Ti si termíny hlídají, aby už od prvního listopadu jezdili na zimních gumách. Spousta lidí ale nechává přezutí na poslední chvíli. Někteří pak dorazí až s prvním sněhem,“ pousmál se Miroslav Marek ze slavkovského pneuservisu.

Najdou se ale i tací, kteří jezdí na letních gumách téměř celou zimu. „Povinnost přezutí na zimní pneumatiky platí od prvního listopadu do jednatřicátého března v případě, kdy se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na silnici může za jízdy vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Za porušení této povinnosti hrozí bloková pokutu do dvou tisíc korun,“ připomněl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Řidiči na letních pneumatikách riskují nejen pokutu, ale také problémy při řešení pojistných událostí. „Pokud se prokáže, že použití nevhodných pneumatik bylo přímou příčinou nehody, můžeme na viníkovi nehody vyžadovat úhradu části pojistného plnění, které jsme museli vyplatit poškozenému poškozenému klientovi.

V případě havarijního pojištění pak můžeme řidiči, který si škodu na vozidle způsobil kvůli nevhodně použitým pneumatikám, krátit pojistné plnění. Většinou se jedná o dvojnásobek spoluúčasti,“ vysvětlil mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

STANISLAV ŠINDELKA