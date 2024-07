Exkluzivně

Cvičení, hygiena i omalovánky. Nahlédněte do života klientů Odlehčovací služby | Video: Deník/Petr Vaňous

Odlehčovací služba v Hradci Králové nabízí seniorům nejen zdravotní péči, ale i bohatý program pro volný čas. Klienty zde baví různé aktivity, jako je cvičení nebo omalovánky, a to vše pod dohledem profesionálního personálu. Pobyt si pochvalují.

Je krátce před půl desátou dopoledne a ve druhém patře Odlehčovací služby v Hradci Králové začíná být živo. V malé útulné tělocvičně totiž právě startuje pravidelné cvičení klientů. „Nejdřív si pěkně protáhneme krční svalstvo. Takže začneme malou úklonou a poté budeme hýbat hlavou ze strany na stranu,“ instruuje tucet klientů dvojice personálu.

Ve chvíli, kdy skupina začíná procvičovat motoriku pomocí házení malých lehkých balonů, jen o dvě poschodí níže právě končí s ranní hygienou třiasedmdesátiletá Ludmila Kuldová. „Ještě vám trošku upravím vlasy, ať jste zase fešanda,“ říká ženě pečovatelka, která jí jen před pár minutami pomohla ve sprše.

Kuldová v královéhradecké odlehčovací službě žije s mírnými přestávkami od března. „Je to tu jak v hotelu. Jen strava by mohla být někdy lepší, ale jinak si nemůžu stěžovat. Zdejší personál je na mě hodný a jsou to profesionálové,“ nešetří slovy chvály.

Podstatou odlehčovací služby je, že pomáhá poskytnout čas na nezbytný odpočinek pečujícím osobám. „Mám Parkinsonovu chorobu a děti jsou zaměstnané, tak jsem po většinu času tady. A jsem za to ráda. Jen se mi ten pobyt už krátí a na podzim budeme muset hledat něco jiného,“ říká Kuldová.

Naráží na fakt, že zdejší služby mohou být poskytovány jen omezenou dobu. „Většinou se jedná o tři měsíce, které však v mimořádných případech můžeme prodloužit až na půl roku. Nicméně dohromady nesmí zdejší pobyt u jednoho klienta přesáhnout za kalendářní rok 180 dní,“ doplňuje ženu místní sociální pracovnice Karolína Auxtová.

Ačkoliv Ludmila Kuldová obývá zdejší dvoulůžkový pokoj, není jejím společníkem manžel. „Toho mám v domově důchodců na Novém Hradci, ale tady je mi fajn. To víte, žijeme spolu sedmapadesát let, tak mám právo si od něj odpočinout. A nějak se mi za ním moc nechce,“ dodává s úsměvem žena.

Do rukou si bere své oblíbené omalovánky. „Na nich si cvičím motoriku. A vidíte, na žádném obrázku jsem nepřetáhla,“ dodává žena s hrdostí v hlase.

Průměrný věk klientů? Osmdesát let

A zatímco začíná kreslit a o dvě patra výše pomalinku končí ranní rozcvička, vychází z vedlejšího pokoje na chodbu další klientka, doprovázená zdejším personálem. „Uděláme pár kroků a pak si dáme oběd,“ říká aktivizační pracovnice starší ženě, která jde s chodítkem. Po pár krocích obě mizí opět v pokoji.

Ačkoliv je zdejší odlehčovací služba, kterou město nechalo postavit před dvěma lety, určena všem potřebným od osmnácti let věku, věkový průměr je tu daleko vyšší. „Průměrný věk je tu osmdesát let a ročně se postaráme zhruba o čtyři stovky lidí,“ dodává k zařízení, které nabízí ubytování až pro 35 lidí najednou, Auxtová.

Žargonem cestovních kanceláří by se dalo říct, že pobyt v hradecké odlehčovací službě je ještě něco lepšího než all inclusive. Kromě obligátní snídaně, obědu a večeře totiž poskytuje péči o tělo, výměnu pomůcek, pomoc při podání stravy, oblékání a aktivizační činnosti, do kterých se řadí i nácvik chůze. „Zkrátka se snažíme o naše klienty pečovat nejen po fyzické stránce, ale postarat se také o jejich volný čas, aby se dostali mezi lidi. Nejsme zdravotní zařízení, ale zdravotní terénní pracovníci sem docházejí, popřípadě je umíme zajistit “ nastiňuje sociální pracovnice.

Jeden den v zařízení vyjde přibližně na tisíc korun. S úhradou však nepomáhá žádná pojišťovna. „Klienti si povětšinou platí pobyt z důchodu, či příspěvku na péči. I v tomto ohledu se snažíme pomáhat a pokud mají nízký důchod, pomáháme jim a to s vyplněním žádosti na o příspěvek na péči. Mnohdy je tu i spoluúčast rodiny,“ odhaluje další ze stránek pomoci Auxtová.