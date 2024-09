Krajské volby a první kolo voleb do Senátu začínají už tento pátek. Je více než pravděpodobné, že část Česka bude v té době stále čekat na to, až opadne voda v zaplavených oblastech a myšlenky na volební urny budou asi ty poslední, které postižení povodněmi budou mít. Odložit volby ale politici nechtějí. Podle právníků na to nástroje sice mají, ale šlo by o složitý proces, na který je potřeba velké množství času. Zákon ovšem dává prostor pro trochu flexibilnější organizaci voleb.

O tom, že vláda nechce volby odkládat, informoval lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný. „Zabývali jsme se tím v neděli večer na schůzi komise, podrobně jsme probírali všechna pro a proti. Nakonec jsme rozhodli volby ponechat v původním termínu, protože odložit demokratické volby je docela složité,“ řekl pro Seznam Zprávy Výborný.

Podle ústavního právníka a profesora Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha je to logické rozhodnutí. Už kvůli náročnosti celého procesu, který by případné odložení voleb vyžadovalo. „Vláda samotná nemůže volby odložit. Je proto potřeba přijmout zákon, musí být vyhlášen nouzový stav. V takovém případě lze volby odložit až o šest měsíců,“ vysvětlil Gerloch. Pro to ale podle něj zřejmě ani nenastaly podmínky, protože povodně nejsou celorepubliková záležitost a situace v jednotlivých krajích je velmi rozdílná.

Pro přijetí zákona je také potřeba čas, který aktuálně Česko nemá. Volby do krajů a první kolo voleb do Senátu začínají už v pátek. „V případě přijetí zákona i v takovém případě platí celý legislativní proces, včetně schválení Senátem a podpisu prezidenta,“ doplnil právník Gerloch.

Případné rozdělení voleb na dvě části, například pro nezaplavené oblasti v jednom termínu a extra termínu, odloženém, pro zaplavené oblasti Česka, by pravděpodobně naráželo na hlavní principy voleb. Především na princip, že volby mají být rovné a tajné. „Výsledky by se musely utajit, což může být problematické,“ zmínil právník.

Za covidu změny v zákoně přišly

Volby v letošním roce nejsou jediné, které se konají v době, kdy Česko prochází krizí. V době pandemie covidu-19 se kvůli hlasování do zastupitelstev krajů a do Senátu konaném v říjnu 2024 pravidla měnila. A později i kvůli prezidentským volbám v lednu 2023. Lidé mohli hlasovat z izolace nebo karantény, pokud voliči byli nakažení. Bylo možné také volit drive-in, neboli z auta či do přenosné schránky. „Volby prezidenta jsou natolik významné, že chceme umožnit volit co nejvyššímu počtu občanů,“ okomentoval tehdy důvody ministr vnitra Vít Rakušan.

Upravit podmínky voličům pro aktuální krajské volby a volby do Senátu i bez přijetí nových zákonů mají obce a města možnost také. Všechno záleží na organizaci a stavu, v jakém se obce nacházejí. Například je pravděpodobně možné sloučit okrsky a ustanovit pro ně jednu stejnou volební místnost. „Počet okrsků není vázán zákonem. Záleželo by ale hlavně na organizaci, například na dostatku volebních lístků a dalších věcí a na tom, jak by to volební komise zvládaly,“ přiblížil ústavní právník Gerloch.