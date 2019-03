Odmítnutí soudce Gerlocha: Zeman má nové kandidáty. Osobně je však nepředstaví

Prezident Miloš Zeman má další dva kandidáty na ústavního soudce poté, co mu Senát odmítl schválit do této funkce advokáta Aleše Gerlocha. Osobně je ale horní komoře představit nechce kvůli tomu, že Senát má za zbytečný a vyhlídky svého adepta na zvolení by tak mohl zhoršit. Zeman to dnes uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

„Nejsem si úplně jist, zda by to ještě nezhoršilo situaci, protože vzhledem k mému postoji vůči Senátu jako zbytečné instituci u některých senátorů to vyvolává vůči mé osobě idiosynkrasii (přecitlivělost až nesnášenlivost), takže bych možná ještě přilil oleje do ohně,“ řekl Zeman. Aleš Gerloch by byl dobrý nástupce, myslí si odcházející ústavní soudce Musil Přečíst článek › Zdůvodnil tak svou absenci při obhajobě Gerlochovy nominace. V době jejího projednávání byl na návštěvě Karlovarského kraje. Prezident neprozradil, o kom uvažuje jako o budoucím ústavním soudci. „Až se z dvou jmen, které teď mám na mysli, pro některé rozhodnu - a to vyžaduje i promluvit si s tímto člověkem - tak to oznámím v první řadě Senátu formou návrhu,“ uvedl. Opozice uškodila soudu Prorektor Karlovy univerzity Gerloch dostal minulý týden od senátorů v tajné volbě jen 19 ze 64 odevzdaných hlasů. Důvodem odmítnutí byly zřejmě pochybnosti senátorů o Gerlochově morální integritě, kterou vyjádřili hlavně zástupci lidovců, Starostů, TOP 09 a uskupení Senátor 21. „Pokud opoziční kluby si prožily pětiminutovku své herostratovské slávy, tak uškodily ne mně, ale uškodily především Ústavnímu soudu, protože ten mohl mít skvělého odborníka,“ komentoval rozhodnutí horní komory Zeman. Nepodložená a nepravdivá. Státní zástupci kritizují Zemanova slova o Ištvanovi Přečíst článek ›

Autor: ČTK