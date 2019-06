Letenská pláň volala včera unisono a v různých obměnách po demisi premiéra Andreje Babiše a jeho ministryně spravedlnosti Marie Benešové. A byla opravdu plná.

Manifestace začala později, protože na Letnou i v čase plánovaného startu stále proudily davy. Organizátoři shromáždění ze spolku Milion chvilek pro demokracii odhadli na začátku účast na více než dvě stě tisíc lidí, ale mnoho dalších lidí teprve přicházelo.

Jak lidé demonstrovali předchozí týdny v krajích:

„Myslel jsem, že se plná Letná nebude muset opakovat, ale opak je pravdou. Jsme tu kvůli demokracii. Bude to sice běh na dlouhou trať, ale na trestně stíhaného premiéra a jeho zásadní střet zájmů si nemůžeme zvyknout,“ prohlásil na úvod z pódia představitel spolku Benjamin Roll.

„Doufáme, že demokratické opoziční strany nabídnou slušnou politickou alternativu k Andreji Babišovi a porazí ho ve volbách. Naše iniciativa bude nadále kontrolovat vládní i opoziční politiky a snažit se posouvat zemi k lepšímu,“ ujistil předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, že se hnutí nezmění v politickou stranu.

Na Letnou přijeli lidé z celého Česka. „Už před posledními parlamentními volbami jsem tušila průšvih, který se potvrdil. Spočívá v mocenském monopolu jediné osoby, kterou je oligarcha vydávající se za politika. Oblbuje lidi a má špatnou zahraniční politiku. V tom všem spatřuji nebezpečnou podobnost s bývalým režimem,“ řekla Deníku během protestu Šárka Fridrichová ze Skršína na Mostecku. Z její a sousední vesnice dorazilo na Letnou dvanáct lidí.

Dopad na výsledek voleb

„V našem regionu jsme s takovými názory ve výrazné menšině, ale nevzdáváme se. Věřím, tyto demonstrace přispějí napříč veřejností k lepšímu pochopení situace a budou mít dopad na výsledek příštích voleb,“ dodala Fridrichová.

U mikrofonu se vystřídala řada řečníků. Promluvili mimo jiných spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, s hudebním doprovodem i Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem a také zpěvák Tomáš Klus. „Pokud se budeme zajímat o politiku, bude se ona muset zajímat o nás. Díky, že se probouzíme,“ vzkázal písničkář Klus.

Herec Martin Myšička přečetl text Petra Pitharta o „demokracii, která nechrání jen vítěze, ale i poražené“. Přečten byl i vzkaz podpory od úspěšného protestního hnutí v Hong-kongu.

Pestrá byla i škála kritiky na adresu Babiše a jeho vlády. Řečníci vytýkali „hulvátství a aroganci“, „devastaci českého zemědělství“ nebo „lhostejnost k sociálním problémům a životnímu prostředí“.

Z Ostravy vyrazily na demonstraci dva autobusy plné lidí:

Kritika Zemana

Kritika neminula ani prezidenta Miloše Zemana. „Zeman podporuje zájmy Ruska a Číny a několika šmejdů kolem prezidentské kanceláře,“ expert na dezinformace Bohumil Kartous.

„Poníženě se poklonkuje diktátorským režimům kvůli zájmům PPF Petra Kellnera a směřuje tento stát po vzoru Ruska k predátorskému kapitalismu,“ prohlásil Kartous.

Lidé jsou během tvoření transparentů vynalézaví:

Největší manifestace v demokratické éře Česka se obešla bez incidentů. Z řečnického pódia ale často zaznívala výzva k uvolnění prostoru pro zdravotníky.

Další demonstraci na Letné slíbili organizátoři na 16. listopad.

Reakce politiků na demonstraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) stále nerozumí tomu, proti čemu lidé demonstrují. Podle něho však mají právo vyjádřit svůj názor. Naopak z řad svých příznivců cítí stále podporu a tím se chce řídit i do budoucna.

„Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní spravedlnosti Marií Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá,“ řekl Babiš.

Poslanec a šéf České pirátské strany Ivan Bartoš se demonstrace na Letné zúčastnil. „Občanská aktivita je zásadním pilířem demokracie. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), jejíž odchod je jedním z požadavků vrcholící série protestů, v připravovaném návrhu zákona o státním zastupitelství nedodala, co slíbila. Navrhovaná účinnost zákona až od roku 2022 podle něj znamená, že by nynější kabinet mohl snáze vyměnit vedoucí státní zástupce. Návrh také přinese větší vliv ministerstva spravedlnosti na jmenování vedoucích žalobců,“ uvedl Bartoš.

Bývalý prezident Václav Klaus odsoudil protest i jeho účastníky. „Jsou to organizované a manipulované demonstrace. Dnes protestuje hrstička zneuznaných lidí. Jsou nespokojení a frustrovaní, že nevyhráli volby,“ konstatoval Klaus.Poslanec ODS Martin Kupka považuje protest na Letné za legitimní vyjádření nesouhlasu občanů s politikou vlády. Podle něj je důležité, že si tolik lidí uvědomuje, do jakých problémů politika premiéra Andreje Babiše zatahuje Českou republiku.