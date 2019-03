„Čekal jsem 48 hodin, zda si předseda vlády uvědomí vážnost situace kolem významných členů jeho hnutí. Respektoval jsem také jeho povinnosti na cestě v USA. Jenže cesta skončila, předseda vlády dále mlčí, přičemž je zde podezření na velmi vážný korupční skandál a zneužívání politického vlivu, který zasahuje samotné srdce hnutí ANO,“ uvedl v dnešním prohlášení předseda ODS Petr Fiala.

„Po informacích zveřejněných v dnešních médiích se musím předsedy vlády veřejně ptát, do kdy míní mlčet, a musím ho vyzvat, aby se k celé věci postavil jako odpovědný politik a přestal se pokoušet tímto velkým skandálem hnutí ANO promlčet,“ dodal. Zveřejněné informace jsou podle jeho slov velmi vážné a ODS proto v úterý navrhne zařazení mimořádného bodu v této věci na jednání Poslanecké sněmovny.

Andrej Babiš se zatím odmítá k tomu, že Jaroslav Faltýnek figuruje v kauze údajného korupčního jednání Generálního ředitele Kapsche Karla Feixe a předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje, vyjádřit.

Premiér pouze řekl, že zatím neměl čas s Faltýnkem o věci mluvit a uvidí se s ním v úterý ve Sněmovně. „Jaké mám já informace, tak tam pan Faltýnek figuruje jen jako svědek,“ uvedl Babiš.

Faltýnkovo vysvětlení neobstojí

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek včera v tiskovém prohlášení připustil, že jednal, jak se zástupci společnosti Kapsch, tak i ÚOHS. Snažil se tak podle svých slov pouze dosáhnout vypsání tendru, který by vyřešil co dál s mýtem.

Zdůraznil přitom, že se jednalo o legitimní schůzky z pozice jeho členství v dopravní koaliční radě v minulém volebním období. Dopravní rada, která se zabývala i otázkou výběru mýtného, měla díky své činnosti ušetřit 1,5 miliardy korun.

„Naším cílem bylo to, aby tendr vůbec proběhl a Česká republika nemusela složitě řešit, že systém na výběr mýta přestane být funkční a Česká republika bude přicházet o finanční prostředky, které z mýta plynuly, ročně jde o deset miliard korun,“ napsal Faltýnek.

Sobotní vydání deníku Právo nicméně uvedlo, že toto vysvětlení je v přímém rozporu s policejními odposlechy. Policie podle zjištění Práva nahrála dvě schůzky z 10. listopadu 2017 v brněnských hotelech Holiday Inn a Voroněž, kde se Faltýnek nejprve sešel se šéfem Kapsche Karlem Feixem a poté s Petrem Rafajem, předsedou ÚOHS.

„Faltýnek řekl předsedovi ÚOHS Rafajovi mj., že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ shrnuli podle Práva detektivové obsah jejich hovoru. Rafaj se pak měl Faltýnka přímo zeptat, co má přesně udělat, aby „mohl k tomuto výsledku směřovat činnost úřadu“. ÚOHS pak později skutečně výsledky tendru, ve kterém Kapsch neuspěl, zrušil, a to kvůli údajnému pochybení ministerstva dopravy.

Ze lži však Faltýnka usvědčilo i samo ministerstvo dopravy, podle kterého neměla koaliční dopravní rada žádný mandát, aby jednala o mýtě. „Dopravní koaliční rada byla orgán ustanovený tehdejší koaliční vládou. Neměla od ministerstva dopravy žádný mandát vyjednávat o mýtném, protože to nebyl orgán, který spadá pod ministerstvo. Výhradně se zabývala rozšířením zpoplatnění mýtného i na silnice I. třídy,“ řekla v pátek Právu mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.