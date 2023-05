Jako velká voda vtrhly před dvěma lety do Hradce Králové sdílené elektrokoloběžky. Jenže podnikání společností Lime a Bolt, které jejich provoz zastřešovaly, tu mělo jen jepičí život. Zasloužil se o to i tehdejší náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO), který zpětně jejich působení ve městě kritizuje.

Zákaz elektrokoloběžek a elektrokol v centru Ostravy, 7.října 2022. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Pavel MarekZdroj: se svolením Pavla MarkaMarek ze začátku nové možnosti pohybu po krajském městě vítal. Avšak záhy po prvním nadšení přišlo z jeho strany vystřízlivění, hlavně když se začaly projevovat velké problémy s touto službou. Hlavně se živelným odkládáním strojů v ulicích města. Některé elektrokoloběžky končily i v kontejnerech na odpad, korunách stromů nebo v řece. V krajském městě se tak ohřály jen jednu sezónu. A další zatím není v plánu.

Jak s odstupem času hodnotíte vaše prvotní nadšení z nové služby?

Původně jsem si myslel, že provozovatelé elektrokoloběžek vstoupí na území města s nějakým rozumným počtem koloběžek, domluví se se samosprávou města na nějakých rozumných principech používání a pravidlech, která by vedla k výchově jejich uživatelů. To se však nestalo a obě firmy se rozhodly na území města vstoupit s velkým počtem koloběžek, jejichž počet postupně navyšovaly.

Elektrokoloběžky zklidňují dopravu ve městech, zdůrazňuje manažer Boltu

Jaký je pohled manažera jedné z firem, která elektrokoloběžky provozuje? Podívejte se ZDE.

A to byl problém?

Byl a velký. Navyšování totiž obě firmy dělaly chaoticky a navíc nedodržovaly žádné dohody. Například jsme se shodli na tom, že nebudou jezdit a parkovat v historickém centru města, tedy na Velkém náměstí, kde jsou staré kostky a tento dopravní prostředek je pro zdejší provoz zcela nevyhovující. A přesto se tam koloběžky objevovaly. I přes tyto přešlapy jsme se však stále snažili s oběma firmami domluvit a dokonce jsme připravili i memorandum, kde se nadefinovaly pravidla spolupráce. Toto memorandum však do dnešního dne firmy neakceptovaly a nepodepsaly. A to i přesto, že jsme se jim v některých krocích snažili vyjít vstříc.

Jaké ústupky jste požadovali?

Chtěli jsme společně najít různá řešení celé situace a také jsme je žádali, když už využívají veřejný prostor ke svému obohacení, aby za něj měly platit. Třeba za zábory, tak jako každý jiný podnikatel ve městě. A přesto, že jsme se na těchto podmínkách dohodli, ty firmy na to opět nepřistoupily. Chtěli jen „rejžovat“ a nic městu neplatit.

Brázdí ulice i chodníky. Neukáznění jezdci na elektrokoloběžce ohrožují chodce

Co dalšího vám vadilo?

Například jsme od nich chtěli nějaká data a vědět, zda oni sami tuší, kde jejich koloběžky končí a na kterých místech se jejich uživatelé pohybují. To jsme z nich však nedostali. Nedostali jsme ani zpětnou vazbu s ohledem na dopravní přestupky, tedy zda i oni registrují nějaké problémy. Obě firmy to před námi tajily a k těmto datům jsme se nikdy nedostali. Tím pádem nám neumožnily s nimi přijít k nějakému kompromisu v otázce zacházení s koloběžkami, které se nám tu objevovaly na stromech, v řece či v lesích. Firmy to zkrátka řešily velmi laxně. Navíc se tu koloběžky pohybovaly nezřízeně mezi chodci a dokonce nám padaly špatně odložené koloběžky pod vozy městské hromadné dopravy. Snažili jsme se to řešit, ale oni neustále používali metodu, že si u nás budou dělat, co chtějí, a město se tomu má podřídit.

Lidé často elektrokoloběžky „parkují“ na místech, kam nepatří… Právě neukázněnost jejich uživatelů je největším problémem.Zdroj: Deník/Veronika Cézová

Jakou jste od nich měli zpětnou vazbu na vaše podmínky?

Že jsou jinde vítáni, jejich doprava je ekologická a mohou zlepšit pohyb po městě. Dokonce nám firmy vyhrožovaly volbami a že jsou už domluvené s tehdejší opozicí na tom, že to prosadí. Z jejich strany tam byl jen a jen nátlak a vidina snadného zisku. A to bez pravidel. Nechtěly ani vychovávat uživatele koloběžek. A když jsme řekli, že jim pomůžeme, tak to odmítly. Pokud je však jejich podnikání založené na tom, že jim nezáleží na podmínkách druhé strany a diktují si je samy, tak to nemůže dopadnout dobře.

Pro a proti o elektroběžkáchZdroj: DeníkTo byl asi z vaší strany pro ně poslední hřebíček do rakve?

Přesně tak. Kdyby ty firmy fungovaly a přistoupily na rozumné podmínky i rozumné množství elektrokoloběžek, mohly zde bez problémů fungovat a mohli jsme hledat určitou symbiózu mezi dalšími podobnými systémy. Například elektrokoloběžky zařadit vedle elektrokol do přepravního systému města. A tady bych chtěl upozornit na to, že s elektrokoly žádný problém není. S nimi však byly problémy od rána do večera.

Čím si to vysvětlujete?

Obě služby mají jinou uživatelskou základnu. Lidé berou elektrokola jako dopravní prostředek, ale elektrokoloběžky spíše jako zábavní prostředek. Tím však nechci říci, že se s ní někdo nemůže přepravovat, ale je větší procento lidí, kteří to tak nemají. Když vyjdu z hospody, budu mít v sobě nějaké to pivo a panáky a uvidím vedle sebe kolo a koloběžku, vezmu si raději koloběžku. To se však dalo korigovat. Třeba tím, že uživatelé, kteří jedou opilí a udělají nějaký přestupek, si nějaký čas koloběžku nepůjčí. I to obě firmy zamítly. Zkrátka jdou jen po zisku a na okolí se neohlížejí. Dokud se tak budou chovat, nemají ve městech do dělat.