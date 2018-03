ODS dál odmítá spolupráci s ANO. Chce být alternativou

Občanská demokratická strana (ODS) i nadále odmítá vládní spolupráci s hnutím ANO. Novinářům to dnes řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala po schůzce s premiérem v demisi Andrejem Babišem. ANO podle Fialy od voleb spolupracuje s KSČM a SPD a ODS chce být politickou a programovou alternativou vůči této spolupráci. Předseda také kritizoval čtvrteční rozhodnutí premiéra dočasně zprostit výkonu služby Michala Murína.

Jednání podle Fialy nevyjasnilo, jaká je koncepce ANO při druhém pokusu o sestavení vlády.

"Platí, že ANO má fungující hlasovací koalici s SPD a KSČM. Jeho představitelé projevují vysokou míru souhlasu s politikou KSČM, mluví o shodě. Máme tady situaci, že ANO jedná s KSČM o vládě. To jsou všechno věci, které prakticky znemožňují, abychom nějakou vážnou debatu o podílu ODS na něčem takovém vůbec vedli," řekl Fiala.

Výzva k tomu, aby ODS podpořila kabinet ANO, podle Fialy na schůzce nezazněla.

"My jsme si spíš vyjasňovali pozice. Mně třeba vůbec není jasné, jakým způsobem Andrej Babiš plánuje dál to sestavování vlády. Jestli je tam nějaký plán, nějaká koncepce. Z tohoto hlediska musím říct, že mi to ta schůzka ani příliš nevyjasnila," řekl.

Pokud bude mít ANO zájem o další jednání s ODS, je k němu Fiala připraven. "Ale nějaký další termín a nějaký konkrétní důvod v této chvíli nevidím. Myslím, že naše pozice jsou jasné a my o nějaké podpoře nebo účasti vůbec nemůžeme uvažovat," řekl Fiala.

Předsedovi ODS se také nelíbí, že premiér navrhl zprostit výkonu služby ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Vláda v demisi by podle něj neměla provádět personální změny, zejména ne v bezpečnostních složkách.

Babiš by se místo personálních výměn měl věnovat jednání o sestavení nové vlády, řekl šéf nejsilnější opoziční strany.

"Já jsem přesvědčen, že vláda v demisi nemá dělat žádné personální změny. A už vůbec ne personální změny v bezpečnostních složkách. To vůbec vládě, která nemá důvěru, nepřísluší," řekl Fiala. "Vůbec nejde o osobu pana Murína, to já vůbec neposuzuji. Jenom je nemožné, aby vláda v demisi prováděla zásadní personální změny, vyvíjela na někoho nátlak a dělala něco jiného, než je udržování nezbytného chodu státu," doplnil.

"Úkolem pana premiéra Babiše v tuto chvíli, jak to chápu já, není se vypořádávat s ředitelem Murínem a s dalšími řediteli institucí v České republice. Jeho úkolem je sestavovat většinovou vládu, to je to, co má dělat," řekl Fiala. Sám se dnes s Babišem setkal a na schůzce zopakoval stanovisko ODS, že kabinet ANO nepodpoří kvůli významným programovým rozdílům.

Babiš dnes poslancům bezpečnostního výboru oznámil, že Murína dočasně zprostí výkonu služby. Uvedl, že v něho ztratil důvěru zejména s ohledem na dokumenty státních zástupců. Babišovým oznámením vrcholí spor mezi ním a Murínem, kterému nedávno navrhoval, aby rezignoval. Babiš podle GIBS uvedl, že pokud by Murín odstoupil do konce února, bylo by to bez skandálu.

Lídři sněmovních stran se na dnešní schůzce o zahraniční politice shodli na českém postoji k evropské migrační politice, k dalším tématům by se mohli dostat na příštím jednání ve stejném formátu. Svolání předsedů stran inicioval právě Fiala. Je přesvědčen, že diplomacie není jen věcí vlády a české národní zájmy lze hájit i na stranické a parlamentní úrovni.

"Debata, která se týkala našich postojů ke kvótám a dalšímu vývoji migrační politiky, z té jsem měl dojem skutečné shody napříč politickým spektrem, tam české národní zájmy jsou jasné," uvedl Fiala po setkání, které hostil předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO). Jednání se zúčastnili předsedové všech stran zastoupených ve Sněmovně s výjimkou Vojtěcha Filipa (KSČM), který za sebe poslal zástupce.

Fiala novinářům řekl že by chtěl, aby strany našly také společné stanovisku k budoucímu vývoji EU. "To jsou otázky, ke kterým se můžeme dostat příště," míní. Další schůzka by se podle něho měla odehrát nejspíš v květnu. Její svolání je na Babišovi, dodal Fiala.

Jednání o zahraniční politice Česka na stranické úrovni je podle šéfa občanských demokratů důležité i kvůli tomu, že Česká republika nemá vládu s důvěrou. I tak je podle Fialy nutné, aby země dál prosazovala své zájmy. "Nezapomínejme, že diplomacie se nedělá jen na úrovni vlády, je taky diplomacie parlamentů, jsou možnosti, které máme ve frakcích v Evropském parlamentu," podotkl. "Pokud se shodneme na určité národní pozici všichni, tak ji můžeme šířit všemi kanály," dodal.