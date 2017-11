Středopravé strany utvořily Demokratický klub. Proti Vondráčkovi z ANO

/ANKETA/ ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN se sdružily do uskupení Demokratický blok, aby společně postupovaly při pondělním ustavení Sněmovny. Novinářům dnes jejich zástupci řekli, že nebudou do čela dolní komory volit Radka Vondráčka z hnutí ANO, požadují dvě místa místopředsedů Sněmovny a vedení sedmi výborů. Předseda ODS Petr Fiala nebude kandidovat proti Vondráčkovi.

Podle šéfa poslanců STAN Jana Farského dostali nabídku účastnit se bloku i sociální demokraté a Piráti. V tom případě by blok měl sílu 85 mandátů. Piráti však nabídku odmítli. Demokratický blok má ve dvousetčlenné Sněmovně 48 mandátů, zastupuje tak přes 27 procent voličů, tedy 1,4 milionu hlasů, zdůraznil předseda ODS.

Fiala, který chtěl kandidovat do čela Sněmovny, nyní takový krok považuje za bezpředmětný vzhledem k tomu, že KSČM, SPD, ale i Piráti se rozhodli vydat post šéfa komory hnutí ANO. "Já nebudu asistovat něčemu, co bylo rozhodnuto mezi těmito subjekty. Nikdy jsem svou kandidaturu nechápal jako boj o funkci, ale jako pojistku parlamentní demokracie," vysvětlil Fiala.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek Fialův krok ocenil. Bude podle něj díky tomu zcela jasné, kdo ve Sněmovně svými hlasy podpoří realizaci projektu prezidenta Miloše Zemana a šéfa ANO Andreje Babiše. Babiš sestavuje menšinovou vládu, Zeman už deklaroval, že ho případně pověří i dalším pokusem o sestavení kabinetu a nepřipustí předčasné volby, což by mohlo znamenat dlouhodobé fungování vlády bez důvěry.

Fiala ANO vyčetl, že při jednáních s ostatními stranami postupuje netransparentně a jeho postup je matoucí. "Abychom čelili mlžení, zákulisním intrikám, domluvily se tyto čtyři strany ke společnému postupu a zároveň vyzveme ANO ke společnému jednání," uvedl. Strany se do Demokratického bloku sdružily pro účely voleb na ustavující a následných schůzích Sněmovny. Jejich kluby se zavázaly postupovat jednotně a předložit společné kandidátky pro výbory na základě poměrného zastoupení.

Kluby mají zájem o předsednictví v mandátovém a imunitním výboru, výboru pro obranu, bezpečnostním, školském, ústavněprávním, zahraničním a hospodářském výboru a v několika komisích v oblasti tajných služeb či odposlechů. Dohoda je zatím pouze na pozicích, které bude blok požadovat, na jednání o jejich personálním obsazení zatím nedošlo.

Piráti trvají na podpoře Vondráčka, do bloku nevstoupí

Účast v Demokratickém bloku podmínili podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše jeho autoři odmítnutím kandidáta hnutí ANO Radka Vondráčka při volbě předsedy Sněmovny. Piráti si přitom podporu Vondráčkovi odhlasovali. Opoziční síly se tak podle Bartoše tříští. Na tiskové konferenci uvedl, že Piráti chtěli proti menšinovému kabinetu prosadit dohodu o obsazení všech sněmovních výborů opozicí, což byl podle něj "ostřejší" návrh.



"Škoda, že nebyl vyslyšen, dochází k fragmentaci," uvedl Bartoš. Piráti podle něj chtějí podporou Vondráčka zprůchodnit ustavující schůzi Sněmovny tak, aby bylo možné zahájit práci dolní komory včetně případného hlasování o vydání předsedy ANO Andreje Babiše a šéfa frakce hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.



Demokratický blok se podle Bartoše inspiroval návrhy Pirátů, ale nemá dost hlasů. Může se tak stát prázdným gestem. "Je to spíše gesto, než konstruktivní návrh, který by někam jednání posunul," konstatoval. Odmítl přitom, že by Piráti směřovali do tiché koalice s ANO, komunisty a SPD.