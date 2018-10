ODS má v klubu 18 senátorů, na předsednictví v Senátu netrvá

Senátorský klub ODS bude mít 18 členů, stejně jako klub Starostů. Občanské demokraty posílili dosavadní senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) a nový senátor Ladislav Faktor (nezávislý). Představitelé ODS to dnes oznámili novinářům. Zároveň uvedli, že kvůli rovnosti počtu členů s klubem STAN nebudou za každou cenu usilovat o křeslo předsedy Senátu, které by chtěli obsadit dosavadním místopředsedou horní komory Jaroslavem Kuberou. Přednost dávají dohodě s ostatními frakcemi.

"Nebudeme za každou cenu bojovat o to, abychom měli předsedu Senátu nebo to či ono místo. Upřednostňujeme to, abychom se dohodli, aby Senát mohl dobře pracovat," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Důležitější podle něj bude, aby strany od středu doprava v Senátu zastavily "nebezpečné nápady" na změnu ústavy.

Staronový předseda klubu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že Kubera nejlépe vyhovuje kritériím na předsedu a že jiného adepta občanští demokraté nemají. "V žádném případě nebudeme jednání o předsedovi Senátu blokovat, jsme připraveni i k ústupkům a přinést určité oběti," řekl Vystrčil. Pokud bude jednání s ostatními kluby konstruktivní, "jsme připraveni se výsledku podřídit", dodal. Kluby mají na dohodu čas do 14. listopadu, než začne ustavující schůze Senátu pro další funkční období.

Vystrčil má za to, že svého adepta vybere STAN, který se ke Kuberově nominaci postavil negativně. Pokud by se Starostové přiklonili k nominaci Václava Hampla z klubu KDU-ČSL, svědčilo by to podle Vystrčila o jejich předem připravené tiché dohodě s lidovci.

Výsledek konsenzu?

Kubera předpokládá, že budoucí uspořádání Senátu bude opět výsledkem konsenzu, který připraví vyjednavači jednotlivých frakcí podle principu poměrného zastoupení, nikoli bojového hlasování, a že kandidáti se nebudou kádrovat. "Kdybychom začali spolupráci s ostatními kluby tím, že bychom zavedli nějaké bojové hlasování, tak by to neprospělo tomu, co nás čeká. Nás čeká tuhý boj o svobodu a ústavu, tam bude nutná spolupráce všech klubů," uvedl Kubera. Za nejdůležitější pokládá zjednodušení právního řádu a boj proti regulacím a "pokutománii".

Klub KDU-ČSL bude mít 15 členů, klub ČSSD 13, klub ANO sedm a Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 šest členů. Mimo frakce zůstávají čtyři senátoři včetně nováčků Pavla Fischera a Jitky Chalánkové. Podle Vystrčila oba chtějí zůstat nezařazenými senátory, byť by měli mít s ohledem na klubové zázemí a služby jasno, kam se chtějí zařadit.

Faktor svůj vstup do klubu ODS zdůvodnil svým konzervativním smýšlením a tím, že mu občanští demokraté nabídli absolutní svobodu rozhodování. Valenta uvedl, že nabídku členství dostal už před dvěma lety, tehdy odmítl. Letos na ni kývl kvůli názorové spřízněnosti a možnosti lépe prosadit záležitosti na pomoc Slovácku.