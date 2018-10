ODS, nebo STAN? Babiš do Senátu volit nebude, při volbách bude v zahraničí

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude hlasovat ve druhém kole senátních voleb, které se konají dnes a v sobotu. V době, kdy budou otevřené volební místnosti, bude předseda vlády v zahraničí. Řekla to mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Před týdnem byl Babiš jedním z prvních ve své volební místnosti, kdo odevzdal hlas v prvním kole senátních a v komunálních volbách.

Babiš hlasuje v Průhonicích v benešovském obvodu, kde postoupili do druhého kola senátních voleb říčanští politici Zdeněk Hraba (STAN) a Jiří Kozák (ODS). Hraba získal 20,93 procenta hlasů, Kozák 17,29 procenta. Kandidát ANO Jiří Švadlena skončil na třetím místě s 14,20 procenty hlasů.

ANO má v druhém kole senátních voleb celkem deset kandidátů, avšak z prvního místa postoupil do rozhodujícího jen Miroslav Adámek v Šumperku. Babiš minulý týden po odevzdání hlasu řekl, že Senát je o osobnostech a řada osobností za ANO nechce kandidovat, protože se obávají, že by jim to přineslo problémy.