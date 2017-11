ODS nechce na Hradě Zemana, ocenila Topolánka

ODS nepostaví do prezidentské volby svého kandidáta. Prvořadým cílem druhé nejsilnější sněmovní strany je to, aby nebyla opět zvolena současná hlava státu Miloš Zeman. Svého bývalého předsedu a někdejšího premiéra Mirka Topolánka pokládá ODS za kandidáta, který by byl schopen čelit nebezpečí paktu mezi Zemanem a předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem, řekl po dnešním zasedání výkonné rady občanských demokratů jejich předseda Petr Fiala.

dnes 21:57 SDÍLEJ:

Topolánek má podle ODS potřebné zahraničněpolitické zkušenosti i vnitropolitické znalosti a je zastáncem silné euroatlantické vazby. Usnesení výkonné rady ale podle občanských demokratů neznamená vyjádření podpory Topolánkovi, jenž sehnal dostatek podpisů senátorů pro možnost kandidovat. "Ponecháváme na voličích, jak se rozhodnou," zdůraznil Fiala. Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija připomněla, že sám Topolánek si nepřeje podporu žádné politické strany. Na Zemanovi vadí občanským demokratům podle usnesení jeho přístup k ústavním pravomocím, prý se ukazuje jako nebezpečný. "Jeho praktický výkon úřadu považujeme v mnoha ohledech za problematický a přejeme si, aby Česká republika měla jiného prezidenta," podotkl Fiala. ČTĚTE TAKÉ: Bookmakeři favorizují ve volbách Zemana, Topolánek už je třetí Do volby se dosud na ministerstvu vnitra zaregistrovalo 12 uchazečů o Hrad. Lhůta skončí v úterý odpoledne. Dostatek podpisů od občanů získali Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček. Poslaneckou nominaci odevzdali bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Se senátorskou nominací kandidují bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a lékař a aktivista Marek Hilšer. Kandidátní listinu s podporou poslanců podal podle ministerstva vnitra ještě jeden uchazeč, jeho jméno zatím ministerstvo nezveřejnilo. Další tři zájemci podali pouze nominaci bez podpory občanských či politických podpisů. ČTĚTE TAKÉ: Václav Klaus: Topolánek je jasným ne-Marťanem

Autor: ČTK