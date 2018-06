ODS se nelíbí návrh jednokolových voleb do Senátu. Je složitý, říká Vystrčil

Senátní výbor pro veřejnou správu odmítl senátorskou novelu, která by nahradila dvoukolový způsob voleb do horní komory jednokolovým podle australského vzoru. Podle novely by lidé na jednom lístku stanovovali pořadí kandidátů a hlasy pro neúspěšné adepty by se připočítávaly úspěšnějším uchazečům.

Zamítnutí dnes prosadil předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil, podle něj je navrhovaný systém komplikovaný. Novelu projedná ještě senátní ústavně-právní výbor.

Volební změna, pod kterou se podepsalo čtrnáct senátorů ze šesti frakcí, by podle jejího iniciátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) výběr senátorů zatraktivnila a mohla by zvýšit volební účast. Poukazovali na to, že v prvním kole senátních voleb, které se koná obvykle s komunálními či krajskými volbami, účast dosahuje v průměru 36 procent, zatímco ve druhém kole jen 17 procent.

Kritici hlavně z ODS se obávali, že změna bude pro voliče příliš složitá. Podle Vystrčila by byl vítězem voleb nakonec „ten, který nikomu nevadí“. Vhodnější by proto bylo zavedení doplňkového hlasování, kdy by se hlasy méně úspěšných kandidátů připočítávaly podle pořadí jen prvním dvěma nejúspěšnějším kandidátům, doporučil Vystrčil.

Další možností pro zvýšení volební účasti by podle Vystrčila bylo zachování dosavadního systému dvoukolové volby, přičemž druhé kolo by se konalo souběžně s krajskými či komunálními volbami. Doposud je s těmito volbami spojeno kolo první.

Návrh počítá s tím, že nově by kandidáti na senátory už nebyli každý na samostatném volebním lístku, ale figurovali by na společném hlasovacím lístku. Každý volič by pak měl očíslováním určit jejich pořadí podle svých sympatií. Povinně by měl označit nejméně tři adepty, jinak by byl jeho hlas neplatný.

Nutnost stanovit tři pořadí kritizoval předseda senátorů ČSSD Petr Vícha. Problém by podle něj měli voliči, kteří by měli na výběr třeba jen čtyři kandidáty, z nichž dva - například z KSČM a SPD - by pro něj byli nepřijatelní.

Autoři novely hájili navrhovaný systém hlasování také tím, že lépe odráží názory voličů a nabízí tak reprezentativnější výsledky než prostý jednokolový většinový systém. Pro jeho zavedení se v minulosti vyslovil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Vláda má zavedení jednokolového systému voleb do Senátu ve svém programu.