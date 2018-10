ODS slaví. V příštích volbách můžeme svést hlavní souboj s ANO my, řekl Fiala

Velkou spokojenost s výsledkem komunálních voleb netajili členové vedení ODS na tiskové konferenci, kterou uspořádali dvě hodiny před půlnocí na neděli. Sečteno v té době bylo téměř 97 procent okrsků a výsledek strany téměř atakoval hranici deseti procent.

"Jsem moc rád, že Občanská demokratická strana se bude podílet na správě obcí a měst mnohem silněji, než tomu bylo v předcházejícím období, protože jak ukazují předběžné výsledky, tak jsme prakticky na celém území České republiky posílili," řekl předseda strany Petr Fiala.

Dobří kandidáti a rozumná řešení

Zapravdu mu z předsálí dali přítomní členové a příznivci ODS, kteří v reakci na stoupající čísla na monitorech několikrát s hlasitým potleskem vybuchli v jásot a přerušili tak jeho chvalozpěvy. Šéf občanských demokratů je přesvědčen, že voliči ocenili "dobré kandidáty a rozumná řešení".

Optimismus do žil Fialovi vlévá i volební výsledek prvního kola senátních voleb. Strana do nich postavila 18 kandidátů a do druhého kola z nich postoupilo 11, z toho devět z prvního místa.

Ve hře je i pětice dalších kandidátů, jež ODS podpořila. Fiala věří, že jejich zástupce za týden podpoří i ostatní demokratické strany a jejich voliči. "Výsledky prvního kola ukazují, že je možné zastavit koalici ANO, ČSSD a komunistů tak, že přijdete příští týden k volbám," vzkázal jim.

Podle předsedy ODS výsledky voleb potvrzují, že jeho strana zvolila správnou cestu, což naznačily již loňské volby do sněmovny. "Je reálné, že už v příštích parlamentních volbách ten hlavní souboj o směřování České republiky bude probíhat mezi hnutím ANO a Občanskou demokratickou stranou," dodal Fiala, než zamířil do předsálí připít si se svými věrnými.