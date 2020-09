ODS volá po odvolání Vojtěcha. Podporuje obnovení krizového štábu

Situaci kolem koronavirové epidemie by podle opoziční ODS pomohlo zlepšit odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), obnovení činnosti Ústředního krizového štábu či podpora živnostníků, malých podnikatelů či samoživitelek. Zástupci občanských demokratů to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Měly by se podle nich také zvýšit kapacity hygienických stanic.

Petr Fiala. | Video: Deník/Martin Divíšek

Předseda ODS Petr Fiala novinářům řekl, že vláda naprosto promarnila dobu mezi první a druhou vlnou nemoci, kterou dostala k dispozici díky disciplinovanosti občanů. "Premiér (Andrej Babiš, ANO) bohužel vše vsadil na marketing a rozhodl se, že bude ignorovat rady odborníků. Apeluji na premiéra a vládu, aby okamžitě spustili pětibodový plán krizového řízení, který jsme nazvali jednoduše Krize," uvedl Fiala. Boj s koronavirem v Česku: Krizový štáb zatím svolán nebude, řekl Hamáček Přečíst článek › Do pětibodového seznamu zařadila ODS na první místo výměnu ministra Vojtěcha, dalším je obnovení krizového štábu, po kterém volají i další opoziční strany a vládní ČSSD. "Dále iniciovat jednání s řediteli škol a učiteli a zajistit podmínky, aby základní školy zůstaly v co největší míře otevřené. A zajistit podmínky pro učitele, aby mohli vyučovat s kvalitními respirátory, eventuálně dalšími ochrannými prostředky," dodal Fiala. ODS požaduje i znásobení kapacit hygienických stanic, aby fungovalo trasování kontaktů nakažených osob. Podle strany je to základním předpokladem pro udržení počtu nakažených ve zvládnutelných mezích. Strana chce také podpořit živnostníky, malé a střední podnikatele či matky samoživitelky. "Předložili jsme návrh na zrušení superhrubé mzdy, odpuštění sociálních odvodů malým firmám do konce roku a odpuštění záloh na sociální pojištění živnostníkům," uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Krizový štáb chtějí Starostové i ČSSD O obnovení krizového štábu usilují ministři ČSSD v čele s vicepremiérem Janem Hamáčkem. Jejich snahu podporují také poslanci strany, jak dnes uvedl šéf poslanců sociální demokracie Jan Chvojka. Ve věcech kolem covidu-19 je aktuálně podle něj "trochu chaos" a je nutné, aby byla opatření řízena z jednoho místa. Kabinet je v otázce ÚKŠ rozdělen, ČSSD je podobně jako většina opozice pro jeho zřízení, které ale odmítá premiér Andrej Babiš (ANO). Chvojka řekl, že poslanci ČSSD probírali situaci ve vládě, která se v úterý na zřízení ÚKŠ neshodla. "Stojíme za předsedou Janem Hamáčkem (ČSSD) a členy vlády, byli bychom rádi, kdyby byl krizový štáb znovu aktivován," uvedl. Štáb podle něj není možné zaměňovat s nouzovým stavem. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) má naopak jeho činnost sloužit k tomu, aby nouzový stav nebylo nutné znovu vyhlašovat. Premiér Andrej Babiš podle Starostů a nezávislých (STAN) předvádí v koronavirové krizi zoufalý výkon, na který doplácí celý národ ekonomicky i zdravotně. Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně Babiše vyzval, aby nebránil obnovení Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Jeho aktivace by podle Farského zajistila, že boj proti epidemii nebude založen na pocitech ze sociálních sítí, ale na datech. ČSSD bude opět usilovat o obnovení krizového štábu, připustil Zaorálek Přečíst článek › Farský kritizoval, jak vláda využila šest měsíců od doby, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19. V březnu podle něj opoziční strany i média stály za vládou a všichni táhli za jeden provaz, aby dali kabinetu prostor. Výsledek je však podle něj tristní, doprovázejí ho zmatky, výstřely od boku a nulové řízení. "To, co premiér předvádí, to je zoufalství," uvedl. STAN vybízí ke svolání Ústředního krizového štábu, který prosazuje vedle opozičních stran i koaliční ČSSD. Podle Farského by díky tomu mohl stát jednat na základě dat a názorů odborníků a ne podle pocitů na sociálních sítích, což dělá nyní Babiš. Vláda se v pondělí na obnovení štábu nedohodla, podle Babiše to "není vůbec na stole". Podle Farského se Babiš zřejmě obává, aby ho nezastínil šéf štábu, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Autor: ČTK