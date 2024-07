„Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ napsal Fiala.

Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem.

Na Bidenovo oznámení reagovali i další čeští politici.

„Postavit zájem své země a své politické strany nad osobní ambici. To je rozhodnutí statečné a moudré. A skutečně státnické, ačkoliv jistě nebylo snadné. Joe Biden odstupuje z kandidatury jako hrdina," napsal na síti X předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Za vrchol státnictví považuje krok i vicepremiér a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. „Obětoval osobní ambice, aby pomohl své zemi a Demokratům v boji o Bílý dům a o kongres," uvedl.

„Biden se vzdává kandidatury na prezidenta. Demokraté cítí porážku a že jim ‚teče do bot‘, v čele s Bidenem by jim nepomohly ani hlasovací lístky mrtvých. Bylo by to k smíchu, kdyby dezorientovaný Biden znovu kandidoval. On v tomto postavení naprosto svou funkci degraduje,“ uvedla k Bidenovu oznámení Poslankyně za SPD Karla Maříková.

„Joe Biden ukázal, že mu jde především o dobro země a za to má můj neskonalý respekt,“ uvedl ministr Marek Ženíšek (TOP 09)

