„Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ napsal Fiala.

Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem.

Na Bidenovo oznámení reagovali i další čeští politici.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v České televizi řekl, že je odstoupení překvapením ve smyslu, že se nečekalo, že přijde dnes, tedy tak brzy. Platí podle něj, že je to záležitost domácí americké politiky a je na Demokratické straně, jakým způsobem postaví svého kandidáta na prezidenta. „Myslím, že sledujeme jedny z nejdramatičtějších amerických prezidentských voleb v posledních dekádách, včetně toho naštěstí neúspěšného atentátu na druhého kandidáta Donalda Trumpa,“ řekl v ČT. Evropa podle něj musí být připravena na výhru republikánského i demokratického kandidáta.

„Postavit zájem své země a své politické strany nad osobní ambici. To je rozhodnutí statečné a moudré. A skutečně státnické, ačkoliv jistě nebylo snadné. Joe Biden odstupuje z kandidatury jako hrdina," napsal na síti X předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Za vrchol státnictví považuje krok i vicepremiér a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. „Obětoval osobní ambice, aby pomohl své zemi a Demokratům v boji o Bílý dům a o kongres," uvedl.

„Biden se vzdává kandidatury na prezidenta. Demokraté cítí porážku a že jim ‚teče do bot‘, v čele s Bidenem by jim nepomohly ani hlasovací lístky mrtvých. Bylo by to k smíchu, kdyby dezorientovaný Biden znovu kandidoval. On v tomto postavení naprosto svou funkci degraduje,“ uvedla k Bidenovu oznámení Poslankyně za SPD Karla Maříková.

„Joe Biden ukázal, že mu jde především o dobro země a za to má můj neskonalý respekt,“ uvedl ministr Marek Ženíšek (TOP 09)

Karel Havlíček Bidenovo rozhodnutí považuje za pragmatické a racionální. Nejde podle něj o překvapení, v posledních měsících nebyl podle něj Biden v dobré psychické kondici a je pravděpodobné, že by v případě vítězství nebyl schopen v následujících letech úřad prezidenta USA vykonávat. Havlíček to uvedl v České televizi.

Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla na síti X, že Joe Biden odstupuje jako skutečný státník. „Upřednostnil zájmy země a strany před osobními ambicemi. Vždy stál na straně svobody a demokracie, za což si jej velmi vážím. Jeho státnické rozhodnutí ukazuje jeho oddanost vyšším cílům,“ napsala.

Vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš rozhodnutí Bidena respektuje. „Důležité teď samozřejmě bude, koho se Demokratická strana rozhodne do prezidentských voleb postavit namísto něho, zda Kamalu Harrisovou, kterou Biden podpořil, nebo nějakou jinou kandidátku či kandidáta,“ míní.

