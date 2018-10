Odstupující primátorka Adriana Krnáčová uznává: Moje koalice nebyla pevná

/INFOGRAFIKA/ Dosluhující primátorka v bilančním projevu připsala neúspěchy na konto koaličních partnerů. Prahu podle svých slov předává ve vynikající kondici.

Adriana Krnáčová podle vlastních slov v uplynulém volebním období pracovala pro metropoli non-stop. Také díky tomu se z jejího pohledu podařilo vyřešit staré spory, ale i dosáhnout viditelnějších úspěchů – třeba zkrášlení Stromovky. „Praha je ve vynikající kondici. Snížili jsme zadlužení města o víc než 12 miliard korun, což umožní příštímu vedení půjčky za výhodnějších podmínek. Kriminalita poklesla téměř o třetinu. A vymetli jsme ze skříní spoustu kostlivců minulosti v čele s Opencard,“ tvrdí Krnáčová.

Na zdržování plánovaných velkých dopravních staveb podle ní nese hlavní vinu Trojkoalice a zejména Strana zelených. Zpomalování výstavby primátorka přisoudila také stavebním úřadům v městských částech a vyzvala ke změně struktury i legislativy v této oblasti. „Velmi mě také mrzí pád Trojské lávky, kterému jsem ale nemohla zabránit. Firma, která měla na starosti monitoring, žádné problémy nezaznamenala,“ dodala v proslovu primátorka.

Nedávným problémům s koordinací oprav silnic a výluk podle ní do budoucna zabrání letos spuštěná datová platforma, která shromažďuje data ze všech městských firem a institucí. Krnáčová během hodnocení vlastních výsledků zároveň představila spis „Předání agendy“ pro novou politickou reprezentaci města.

Historicky první žena v čele magistrátu uznává, že její koalice nebyla „pevná“, i vlastní deficit v komunikaci vůči veřejnosti. „Nejsem kovaný politik, ale spíš manažer, který prezentuje výsledky, až když jsou hotové. Jsem, jaká jsem a v 57 letech už taková asi i zůstanu,“ podotýká Krnáčová.

Slabá autorita

Vůči hnutí ANO kritický politolog Lukáš Jelínek přitom považuje přechod z Opencard na Lítačku za jediný výraznější úspěch dosluhující političky. „A to je na takovou funkci trochu málo. Jiná koalice s jiným lídrem toho mohla za čtyři roky stihnout o dost víc. Za základ neúspěchu považuji její slabou autoritu u koaličních partnerů i spolustraníků. A to bylo podle mě dané tím, že byla bez zkušeností s komunální politikou dosazena shora Andrejem Babišem, jak už to v jeho hnutí ANO většinou chodí,“ poznamenal Jelínek.

Primátorka odmítla spekulace o tom, že by její politickou kariéru zastavil dalším pokynem premiér. Z politiky prý odchází dobrovolně v zájmu vlastní duševní rovnováhy. Babišova kritika na její adresu včetně přisuzování odpovědnosti za neúspěch v letošních komunálních volbách sice Krnáčovou nepotěšila, k premiérovi ale zůstává loajální. „Myslím si, že mu lidé v jeho okolí nepředali potřebné informace,“ nabízí vysvětlení primátorka.

Ta se kriticky vyjádřila k předvolební strategii hnutí ANO. „Heslo Nakopneme Prahu nebylo šťastně zvolené. Mohlo vyvolávat pocit, že jsme dosud nic neudělali a teď budeme něco nakopávat. Za šťastnou nepovažuji ani výměnu volebního lídra, kterým byl původně vítěz krajských primárek a zkušený zastupitel Patrik Nacher. Na druhou stranu i kdybychom ve volbách získali o dvacet procent víc než minule, stejně by se musely na koalici dohodnout tři strany,“ dodala Krnáčová.

Z reálných adeptů by si jako nástupce přála buď Piráta Zdeňka Hřiba nebo „další ženu“, možná tedy Hanu Marvanovou z hnutí STAN. „Primátorský řetěz je těžký. Doporučila bych kterémukoliv nástupci občas ho odložit. A hodně sportovat,“ vzkázala odcházející politička.