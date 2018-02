Odvolací soud potvrdil osvobození exnáměstka Šišky v kauze IBM

Někdejší náměstek ministerstva práce Vladimír Šiška a znalec Vladimír Smejkal nespáchali trestný čin v souvislosti se zakázkou na dodání systému, který měl zabránit zneužívání sociálních dávek. Dnes to potvrdil pražský vrchní soud, jenž zamítl odvolání státního zástupce proti loňskému osvobozujícímu rozsudku.

Exnáměstek ministerstva práce Vladimír Šiška u Městského soudu v Praze.Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Žalobce trval na tom, že muži chtěli miliardovou zakázku nezákonně přidělit firmě IBM. Kvůli Šiškovým kauzám rezignoval v říjnu 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09).

"Musíme vycházet z toho, co bylo prokázáno, nikoliv z domněnek nebo dedukcí," podotkla předsedkyně odvolacího senátu Pavla Augustinová. Podle ní se neprokázal úmysl zvýhodnit konkrétního soutěžitele.

Dvaapadesátiletého Šišku přivedla k dnešnímu soudnímu zasedání vězeňská eskorta. Muž už si totiž začal odpykávat čtyřletý trest za zmanipulování ministerských IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek.

Aktuální případ se týkal zakázky na dodání systému, který měl kontrolovat posudkové lékaře a zlepšit tak adresnost a účelnost vyplácení dávek. Obžaloba tvrdila, že Šiška se vedle pokusu o zneužití pravomoci dopustil i pokusu o porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. K zakázce totiž v roce 2011 vypsal jednací řízení bez uveřejnění a k účasti vyzval jediného dodavatele - IBM. Opíral se o Smejkalův posudek, podle nějž nemohl systém dodat nikdo jiný.

Antimonopolní úřad tendr zrušil poté, co si na krok ministerstva stěžovala jiná softwarová společnost. Ministerstvo už pak obdobnou zakázku nevyhlásilo, a systém, který měl státu ušetřit peníze, tak doposud spuštěn nebyl.

"Myslíme si, že ministerstvo mělo zvolit jinou formu zadání zakázky - v otevřeném řízení. Pakliže ale zvolilo řízení bez uveřejnění, tak samotné toto řízení neznamená, že by se obžalovaný Šiška dopustil trestných činů, které mu jsou kladeny za vinu," uvedla soudkyně.

"Nebyla vyvrácena jeho (Šiškova) obhajoba, že jednal v přesvědčení, že IBM má jako jediná vhodné řešení. U obžalovaného Smejkala pak nebylo prokázáno, že by cíleně - ve snaze vyhovět tomu, kdo po něm posudek požaduje - uvedl skutečnosti, které jsou hrubě nepravdivé," doplnila Augustinová.

Šiškovi hrozilo až 12 let vězení, Smejkalovi až desetiletý trest. Exnáměstek i o deset let starší znalec vinu od počátku popírali. Šiška trval na tom, že svou práci odváděl poctivě a správně. Dnes zdůraznil, že ke změně systému se už v roce 2008 konaly otevřené semináře v Poslanecké sněmovně. "Kdyby tam přišla jakákoliv firma, měla by v roce 2011 postavení jako IBM," podotkl.

Bývalý náměstek čelí obžalobě také v případu údajného vydírání představitelů někdejšího dodavatele ministerstva, firmy OKsystem. Toto hlavní líčení zatím nemůže pokračovat, protože Šiškův spoluobviněný - bývalý šéf ministerského IT oboru Milan Hojer - nechodí k soudu. Soudce na něj vydal zatykač.