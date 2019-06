Zeman prý Staňka odvolat nechce. Jmenování Šmardy ale nevyloučil

Prezident Miloš Zeman nechce podle neoficiálních informací odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Chce počkat na konec prověřování trestního oznámení, které Staněk nedávno podal. Podle informací ČTK to Zeman řekl na středeční schůzce Michalu Šmardovi, který by měl podle požadavku ČSSD Staňka ve funkci nahradit. Sociální demokracie touto změnou, kterou chce do konce června, podmiňuje svou účast ve vládě. Situaci dnes projednávají sociálnědemokratičtí poslanci na klubu. Z řad straníků zaznívají názory, že by ČSSD měla vládu opustit. Pražský hrad nechce schůzku Zemana se Šmardou komentovat.

Podle vlivného sociálního demokrata středeční setkání Zemana se Šmardou skončilo negativně a prezident i nadále odmítá Staňka odvolat. Zeman už dříve řekl, že ministr odhalil ve svém resortu "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán odvoláním. Někteří sociální demokraté to považují pouze za záminku, aby Zeman nemusel Staňka odvolávat. Vláda ANO a ČSSD si jde po roce pro vysvědčení. Výsledek? Nic moc Přečíst článek › Staněk podal po protestech v kulturní obci demisi, Zeman ji ale odmítl přijmout a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení. Návrh na ministrovo odvolání poté prezidentovi poslal premiér. Podle ústavy musí Zeman takovému požadavku vyhovět. Ústava mu ale nestanovuje žádný termín, dokdy tak musí učinit. Sociální demokracie požaduje, aby výměna nastala nejpozději do konce června. Zeman je ale teď na krajské cestě po Vysočině, kde poté zůstane na dovolené. Nedůvěra vládě Sněmovna bude dnes hlasovat o vyslovení nedůvěry menšinové vládě ANO a ČSSD podporované komunisty. Podle jednoho ze sociálních demokratů je možné, že se strana rozhodne vyslovení nedůvěry podpořit nebo že z vlády sama odejde. "Nikdo nám nebude kádrovat naše ministry," řekl ČTK. Podle koaliční smlouvy by konci koalice mělo předcházet dohodovací řízení, které by koaliční spor řešilo. Pokud by nebyla dohoda nalezena a pět ministrů jmenovaných za sociální demokracii podá demisi, musí demisi podat do týdne celá vláda. Pražský hrad se k výsledku schůzky Zemana se Šmardou nevyjádřil. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz ČTK, zda Zeman Šmardovi řekl, že ho nejmenuje, odpověděl, že k tomu nemá komentář. Koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD stanovuje, že předseda sociální demokracie může premiérovi podat návrh na odvolání a jmenování ministra nominovaného za tuto stranu, předseda vlády by měl takový návrh respektovat. Chce dál jednat Předseda sociální demokracie Jan Hamáček hovořil s prezidentem Milošem Zemanem o kandidátovi ČSSD na ministra kultury Michalu Šmardovi. Zeman podle něj kategoricky nevyloučil jeho jmenování, chce dál vyjednávat. Hamáček to dnes řekl novinářům po zasedání poslaneckého klubu s tím, že se nic nemění na tom, že ČSSD dnes podpoří vládu při hlasování o nedůvěře. O situaci jednal Hamáček i s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Uvedl, že jednou z variant dalšího postupu v případě nejmenování Šmardy je ústavní žaloba. Tu by ale podle něj měl podat premiér. Sociální demokraté trvají na tom, že situace na ministerstvu kultury se má vyřešit do neděle 30. června. Pokud se tak nestane, svolá ČSSD mimořádné jednání předsednictva, které rozhodne o dalším postupu. Hamáček je připraven za Zemanem jet podle termínu, který prezident navrhne. Bývalý poslanec Koudelka opouští ČSSD. Strana prý podporuje zneužívání moci Přečíst článek ›

Autor: ČTK