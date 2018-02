Babišova osobní msta, komentuje opozice odvolání Němečka

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se osobně mstí, zároveň taktizuje pro skládání druhé vlády. Tak komentují odvolání ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka (ČSSD) zástupci sněmovní opozice. Většina soudí, že ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) na podobný krok mandát má, bez důvěry Sněmovny by ale měl postupovat uvážlivě a ne v rozporu s dobrými mravy.

Z oslovených politiků postup nekritizoval pouze šéf hnutí SPD Tomio Okamura. "Ministři v demisi by neměli dělat nevratné zásadní kroky, ale odvolat v případě nutnosti ředitele není nijak zásadní ani nevratné," uvedl Okamura.

"Ministr může odvolat ředitele kdykoli. Ovšem při rekordním zisku nemocnice to opravdu vypadá spíše na osobní mstu, protože se Andrej Babiš svojí nenávistí k němu nikdy netajil," řekl ČTK předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Podle místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka je za odvoláním Němečka čistě pragmatický tlak Andreje Babiše, jak donutit ČSSD ke vstupu do vlády. "Vyhání socany z teplých místeček, aby se zvýšila podpora mezi členy k vládnímu angažmá. Špinavá politika jako vždy," myslí si.

Podle Němečkova stranického kolegy Lubomíra Zaorálka je současná vláda naprosto neregulérní. "Ministři nemají mandát k ničemu než k údržbě a měli by se zdržet jakýchkoli podobných kroků," sdělil. Zdrženlivost a uvážlivost by očekával od Vojtěcha také šéf sněmovního klubu sociálních demokratů Jan Chvojka.

"I vláda bez důvěry a v demisi má na to bohužel pravomoc, neslučuje se to ale s dobrými mravy - ministr bez důvěry by takové kroky dělat neměl," uvedl předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Mandát k odvolání osob v Němečkově postavení by měl mít ministr podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše jedině v případě závažných pochybení a nebezpečí z prodlení. "Obecně by měl být ministr v demisi uvážlivý v takových rozhodnutích," míní.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska Vojtěch plnil zadání Babiše. "Andrej Adamovi hovoril: Odjebaj ho… To je pro pana ministra důvod dostatečný," uvedl na twitteru.

Proti Němečkovu odvolání se ostře ohradili i ostravští sociální demokraté, kteří rozhodnutí označili za účelové. "Je to očividný pokus o zdiskreditování odborníka, který patří mezi osobnosti ČSSD. Svatopluk Němeček je profesionál, slušný a zodpovědný člověk, který vždy a dlouhodobě bojoval za kvalitu českého zdravotnictví," řekl místopředseda ostravské organizace Adam Rykala.

Babiš s Němečkem měli jako ministři minulé vlády mezi sebou velmi vyostřené vztahy, které musela řešit i koaliční rada. Babiš jako ministr financí Němečka kritizoval za špatné hospodaření resortu i za jeho předchozí působení v ostravské nemocnici. Dnes se Babiš za Vojtěcha postavil a připomenul, že kvůli Němečkovým nákupům v minulosti podal trestní oznámení.

Babiš schvaluje odvolání Němečka, připomněl svou dřívější kritiku

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ví, co dělá, když dnes odvolal ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka (ČSSD). V textové zprávě Babiš uvedl, že sám ve funkci ministra financí kvůli Němečkově nákupu technologií pro nemocnici v Ostravě podal trestní oznámení. Němeček byl tehdy ministrem zdravotnictví ve vládě sociálních demokratů, lidovců a hnutí ANO.



"Adam Vojtěch má moji důvěru, že dělá jako ministr správné kroky. Zadal audit, který ukázal, že za Němečkovy doby se na ministerstvu utrácely peníze bez faktur a plnění," připomněl Babiš nedávno publikované závěry auditu, který odhalil chyby v mediálním odboru ministerstva z dob Němečkova vedení.



Premiér dále uvedl, že Němečkovy postupy kritizoval už v době minulé vlády. "Pořád chtěl víc peněz do resortu a neuměl říct, na co je hodlá použít, neměl přehledy výdajů, sliboval navýšení platů lékařům a sestrám a ani to pořádně nesplnil. Dokonce jsem ještě jako ministr financí dával trestní oznámení na nákup kybernetického nože, když byl ještě ředitelem nemocnice v Ostravě," dodal Babiš.



Němeček vidí za svým odvoláním vyřizování účtů ze strany vlády. Důvody k odvolání, které uvedlo ministerstvo zdravotnictví, jsou podle něj "lži, kecy a účelovka", užil tak Babišův slovník. Ministerstvo dnes informovalo o Němečkově odvolání v tiskové zprávě, ten se to prý dozvěděl z médií. Od ministra ani od jiných představitelů úřadu přitom podle svých slov neslyšel žádné vyjádření nespokojenosti. Nemocnice podle něj v loňském roce vykázala rekordní hospodářský výsledek, zisk 111,2 milionu korun.

Vojtěch: Nemocnice neproplácela přesčasy

Fakultní nemocnice v Ostravě neproplácela zaměstnancům odpracované přesčasy, museli si brát náhradní volno, řekl v České televizi ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Tím podle něj uměle zlepšovala hospodaření, což byl jeden z důvodů pro dnešní odvolání bývalého ministra zdravotnictví ve vládě ANO, ČSSD a lidovců, Svatopluka Němečka (ČSSD), z postu jejího ředitele. Dalšími byla jeho účast na vedení další nemocnice, působení soukromé kliniky na pozemcích nemocnice nebo pokles počtu operací.

Informace o pochybeních dostal Vojtěch podle svých slov od zaměstnanců a odborů z nemocnice. "Pokud jsou informace takto závažné a obrací se na mě přímo zaměstnanci, tak si myslím, že bych takové kroky měl dělat i jako ministr v demisi," řekl Vojtěch s tím, že vylučuje, že Němečkovo odvolání mělo politickou objednávku.

"Všichni vědí, že jsem nebyl zrovna oblíbencem hnutí ANO. Možná kdyby to pan ministr poctivě řekl, že provedl politickou čistku, tak by to bylo férovější a slušnější," uvedl v České televizi Němeček. Připomněl tak svoje spory s tehdy ministrem financí, dnes premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), které řešila i koaliční rada minulé vlády ANO, ČSSD a lidovců.

Vojtěch dále uvedl, že signály o problémech nemocnice dostával od počátku svého působení na ministerstvu. S vedením nemocnice ale nemluvil, což potvrdil i Němeček. Za nepravdivou také ministr označil informaci o tom, že ministerstvo řediteli povolilo pětinový úvazek ve vedení bohumínské městské nemocnice.

Podle ministra také došlo ve fakultní nemocnici k poklesu péče na některých odborných pracovištích jako je diabetologie, alergologie nebo revmatologie, na chirurgii podle Vojtěcha po odchodu klíčových odborníků o pětinu klesl počet operací. Kritizoval také to, že Němeček umožnil v areálu nemocnice vznik soukromé kliniky pro umělá oplodnění. "Nemocnice mohla tuto péči poskytovat sama a získat nějaké finanční prostředky navíc," dodal Vojtěch.

Němeček pochybení odmítá, důvody považuje za lži. Kritizoval také, že se o odvolání dozvěděl z médií. "Nedostal jsem odvolací dekret, takže ředitelem zůstávám, nicméně beru na vědomí záměr pana ministra," řekl v ČT. Pokud bude ministr pokračovat ve "vymýšlení zástupných důvodů a očerňování nemocnice", chce se bránit i právní cestou.

Pochybnosti má Němeček i o dočasně pověřeném řediteli, lékaři Evženu Machytkovi. "Trochu se bojím, jestli to zvládne. Je velmi nezodpovědné takto experimentovat," dodal. Podle ministra má ale dostatek zkušeností i z amerických pracovišť.