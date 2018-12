Vláda by podle Senátu neměla získat právo odvolávat ministerské státní tajemníky na podnět příslušných ministrů. Pro neschválení a vrácení do Sněmovny hlasovalo 60 senátorů. Informovala o tom Česká televize.

Dolní komora novelu bude moci projednávat až v novém roce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) však se senátními úpravy nesouhlasí.

Senátoři v novele ponechali prodloužení lhůty, během které by byli úředníci hodnoceni. A to ze 40 na 60 služebních dnů. Pokud by však jeho činnost bylo shledáno nevyhovujícím, měl by sjednat nápravu do 90 místo 40 dnů.

Opozice již v říjnu argumentovala tím, že tato změna bude znamenat návrat k politizaci státní správy.

Novela totiž zahrnovala dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě místo dosavadních tří. A právě toto pravidlo by podle opozice mohlo pomoci vládě zbavit se po systematizaci nepohodlných úředníků a nahradit je jinými z "přátelských" firem. Do druhého kola se totiž mohou přihlásit vedle kariérních úředníků i lidé mimo státní správu.

Novelu ostře zkritizoval především Marek Benda z ODS. "Rovnou řekněte, že státní službu rušíte a že místa obsazuje premiér s konglomerátem, který má za zády," řekl.

Novelu služebního zákona odmítla ze stejného důvodu i uskupení Rekonstrukce státu a Odborový svaz státních orgánů a organizací.

Dostálová neuspěla

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech už nebyli kárně odpovědní, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

"Státní tajemníky dáváme do stejného režimu, v jakém je šéf státní služby," uvedla. Změnu hájila tím, že se režim sjednotí a odvolání bude dál přezkoumatelné soudem, stejně jako u jiných státních úředníků.

Babišova vláda si odvolání ministerských státních tajemníků odsouhlasila již v říjnu. Při hlasování se mohla opřít o hlasy ANO, ČSSD, SPD a komunistů.