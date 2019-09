Ministerstvo zahraničí upozornilo, že Česko nikdy uznání žádného státu neodvolalo. Poukázalo na to, že s Kosovem jako státem má Česká republika uzavřeny různé smlouvy včetně o návratu nelegálních přistěhovalců.



Prezident Miloš Zeman při třídenní návštěvě Srbska, kterou dnes ukončil, uvedl, že chce s českými ústavními činiteli projednat možnost, že by Česko přestalo uznávat kosovskou samostatnost. Naznačil, že on takovou možnost podporuje. Zároveň český prezident ke Kosovu dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států.

"Pan prezident má na Kosovo stejný názor a tenhle statement dává od roku 2013 každý rok. Není to nic nového," uvedl Babiš. "Zahraniční politika České republiky je samozřejmě rozhodující při pozici vlády. My máme pravidelně setkání z hlediska koordinace hlavně zahraničních cest a politiky. Určitě to budeme probírat, ale nevidím žádný důvod, aby česká vláda změnila svou pozici," poznamenal.

Babiš dnes nejprve jednal zhruba hodinu a půl s premiéry Slovenska Peterem Pellegrinim, Maďarska Viktorem Orbánem a Polska Mateuszem Morawieckým o integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie, brexitu, klimatických otázkách nebo novém složení Evropské komise. Po poledni se k lídrům V4 připojili zástupci šesti zemí západního Balkánu. Do Prahy přijeli srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny.

Původně měl Prahu navštívit také zástupce Kosova. Potvrzenou návštěvu vicepremiéra podle informací z diplomatických zdrojů kosovská strana zrušila po Zemanových prohlášeních, zemi tak zastupoval chargé d'affaires Arbër Vllahiu. Ten po tiskové konferenci přečetl stanovisko, podle kterého premiér Kosova Ramuš Haradinaj nepřijel na summit kvůli předčasným volbám. Babišovi zaslal dopis s omluvou, což ČTK potvrdil i úřad vlády. Český premiér dnes uvedl, že neúčast zástupce kosovské vlády jednání nezatížila.

Ministerstvo zahraničí dnes v prohlášení připomnělo, že české uznání Kosova z roku 2008 bylo podle mezinárodního práva plné a konečné a že Česko nikdy žádné uznání neodvolalo. Úřad upozornil, že Česká republika má s Kosovem uzavřeno několik smluv včetně dohody o návratu nelegálních přistěhovalců. "Česká republika má jednoznačný zájem na zachování mezinárodních smluv s Kosovskou republikou v platnosti, včetně závazků z nich pro obě strany vyplývajících," uvedlo ministerstvo. Úřad to v prohlášení doslovně neuvádí, ale pokud by ČR přestalo Kosovo uznávat, s naplňováním těchto smluv by mohly nastat potíže.

Kosovo, které po rozpadu Jugoslávie vyhlásilo v únoru 2008 nezávislost na Srbsku, postupně uznalo 116 zemí. V současnosti tento počet klesl podle srbské diplomacie pod stovku. Srbsko totiž přesvědčuje země uznávající kosovskou nezávislost, aby od svého postoje ustoupily; dosud se mu to podle některých zdrojů podařilo u 15 států, podle jiných u 12 států. Jedná se zejména o menší latinskoamerické a africké země, například Burundi, Lesotho, Togo či Surinam. Cílem Bělehradu je, aby počet zemí uznávajících Kosovo klesl pod 97, tedy pod polovinu ze 193 členů Organizace spojených národů.

Mezi státy, jež Kosovo uznaly, je většina členských zemí OSN i většina zemí EU, včetně Česka. ČR uznalo Kosovo v květnu 2008 za vlády premiéra Mirka Topolánka; rozhodnutí kabinetu se tehdy nelíbilo prezidentu Václavu Klausovi. Kosovo neuznává kromě Srbska například Rusko a Čína a rovněž pět unijních zemí - Slovensko, Španělsko, Rumunsko, Řecko a Kypr.

Haradinaj pozván byl, jet ale nemohl

Předseda kosovské vlády Ramush Haradinaj oznámil, že ho český premiér pozval na dnešní pražský summit visegrádské skupiny a západobalkánských států. V dopise zaslaném Andreji Babišovi se ale omluvil, že musel účast zrušit kvůli předčasným volbám. Informovala o tom televize Klan Kosova. Její zprávu následně potvrdil úřad české vlády. Podle diplomatických zdrojů Priština účast v Praze odřekla po výrocích Miloše Zemana o Kosovu, která pronesl český prezident v Bělehradě. Prištinu podle předchozích informací měl na summit zastupovat vicepremiér.

"Kosovo vstoupilo do období předčasných voleb a povinnosti v této kritické době pro naši zemi mi znemožňují, abych se zúčastnil práce summitu V4 a západního Balkánu, jemuž předsedá Česká republika. Tímto dopisem vyjadřuji upřímné poděkování českému premiérovi Andreji Babišovi za pozvání předsedy kosovské vlády na tento summit…," napsal mimo jiné Haradinaj ve svém dopise.

Diplomatické zdroje ale ve středu ČTK sdělily, že Kosovo odvolalo svou účast na schůzce předsedů vlád skupiny V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a zemí západního Balkánu v Praze po nelichotivých výrocích českého prezidenta Miloše Zemana vůči Kosovu při návštěvě Bělehradu.

Informaci o odřeknutí účasti Kosova na pražské schůzce následně potvrdila mluvčí české vlády Jana Adamcová. Vedle premiérů Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny se měl podle dřívějších informací summitu zúčastnit místopředseda kosovské vlády.

Zeman v úterý po vystoupení z letadla na bělehradském letišti řekl vítajícímu srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučičovi, že má rád Srbsko a Srby, nikoli však Kosovo. Ve středu pak na tiskové konferenci s Vučičem sdělil, že na nejbližší poradě českých nejvyšších ústavních činitelů bude chtít diskutovat o možnosti zrušit uznání Kosova Českou republikou. Kromě toho zopakoval svůj již dříve vyslovený názor na Kosovo, že "stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států".

Poukázal přitom na podezření ze spáchání válečných zločinů, jež se nedávno opět dotklo i kosovského premiéra Ramushe Haradinaje, který kvůli tomu odstoupil a funkci vykonává dočasně do předčasných voleb. Ty se mají konat 6. října.

Podpora pro Balkán

Premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) přijali deklaraci, v níž vyjadřují podporu rozšíření Evropské unie (EU) o země západního Balkánu. Na tiskové konferenci po dnešním jednání s premiéry ostatních zemí V4 a západního Balkánu to řekl český premiér Andrej Babiš (ANO). EU podle něj musí západnímu Balkánu nabídnout jasnou vizi evropské perspektivy.

"My jsme dlouhodobě velkými zastánci lidských vztahů mezi západním Balkánem a Evropskou unií. Dnes jsme přijali deklaraci, v které deklarujeme naše společné přesvědčení o tom, že politika rozšíření Evropské unie je podle mého názoru nejúčinnějším nástrojem podpory stability, bezpečnosti, demokracie a prosperity na západním Balkáně. Bezpečnost na Balkáně znamená i bezpečnost v Evropě," řekl Babiš.

Na úrovni Evropské rady je podle Babiše důležité hovořit o tom, proč trvá dlouho přijetí například Bulharska, Rumunska či Chorvatska do schengenského prostoru. "Musíme asi odlišit rozšiřování Evropské unie od rozšiřování schengenského prostoru," dodal.

"Opětovné sjednocení Evropy nemůže být dokončeno, pokud se celý region západního Balkánu nezapojí do evropské integrace. Doufáme především, že se podaří udržet tempo reforem a že bude možné v říjnu otevřít přístupové rozhovory se Severní Makedonií a Albánií," poznamenal Babiš. "Není také pochyb o tom, že probíhající přístupová jednání se Srbskem a Černou Horou budou výrazně urychlena a že je budeme moci přivítat do rodiny členů Evropské unie co nejdříve," dodal. Ideální by to podle něho bylo ještě do konce roku 2027. Také reformy v Bosně a Hercegovině podle Babiše posilují vyhlídky země na členství v EU.

Babiš s premiéry Slovenska Peterem Pellegrinim, Maďarska Viktorem Orbánem a Polska Mateuszem Morawieckým absolvoval zhruba hodinu a půl dlouhé pracovní jednání. Dalšími tématy setkání podle českého předsedy vlády byl brexit, přístup k řešení klimatických otázek, složení nové Evropské komise nebo víceletý finanční rámec po roce 2020.

Po poledni se k lídrům V4 připojili zástupci šesti zemí západního Balkánu. Do Prahy přijeli srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny. Původně potvrzenou návštěvu kosovského vicepremiéra podle informací z diplomatických zdrojů kosovská strana zrušila po prohlášeních prezidenta Miloše Zemana, zemi tak zastupoval chargé d\'affaires. S českými ústavními činiteli chce prezident projednat možnost, že by Česko přestalo uznávat kosovskou samostatnost.

Česko převzalo předsednictví ve visegrádské skupině na počátku července od Slovenska. Za cíl si dalo mimo jiné zvyšování koaličního potenciálu skupiny v Evropské unii. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce ČR prosazovat posilování spolupráce EU se státy Východního partnerství a podporovat integraci zemí západního Balkánu do unie.

Premiéři ocenili posty v Evropské komisi

Polský premiér Mateusz Morawiecki i jeho maďarský protějšek Viktor Orbán po summitu visegrádské čtyřky v Praze ocenili, jaké posty skupina obsadila v nové Evropské komisi Ursuly von der Leyenové. Uskupení složené z ČR, Polska, Maďarska a Slovenska podle nich bude hrát v nové komisi důležitou roli. Považují to za úspěch společného vyjednávání Visegrádu.

Polský eurokomisař Janusz Wojciechowski dostal v nové komisi na starost zemědělství, Maďarsko bude reprezentovat László Trócsányi jako komisař pro sousedství a rozšíření. Místopředsedy komise budou Češka Věra Jourová, která se bude zabývat hodnotami EU a transparentností, a Slovák Maroš Šefčovič, komisař pro interinstitucionální vztahy a prognostiku.

Morawiecki uvedl, že úspěch by nebyl tak zřetelný, kdyby státy V4 netáhly za jeden provaz. "Vidíme, jak důležitou roli bude hrát naše skupina," uvedl. Ocenil, že V4 bude mít dva místopředsedy a rovněž bude mít na starost rozšíření a zemědělství, které jsou pro státy visegrádské skupiny také důležité.

Rovněž podle Obrána ve srovnání s posledním funkčním obdobím komise v příštích letech důležitost V4 vzroste. "Pokud porovnáme portfolia, co měly země V4 v dřívějších pěti letech, rozdíl je evidentní. Nabrali jsme na síle, máme dva místopředsedy," konstatoval Orbán. Slovenské portfolio podle něj patří mezi nejdůležitější ze všech.

Předseda slovenské vlády Peter Pellegrini v kontextu dnešního jednání V4 se zeměmi západního Balkánu zdůraznil, že je klíčové, že eurokomisařem pro rozšíření bude člověk ze země, která je rozšiřování EU nakloněna. Ocenil především, že se Polsku podařilo získat zemědělství.