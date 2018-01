Ohlédnutí za oslavami. Chceme na Hradě slušnost a noblesu, zaznívalo u Drahoše

Uvolněnost, optimistické očekávání a pozitivní energie dýchly na každého, kdo v sobotu odpoledne přišel do pražského hudebního divadla La Fabrika. Vedle bývalých předsedů Akademie věd ČR Heleny Illnerové a Václava Pačese odpovídal na otázky novinářů frontman kapely Olympic Petr Janda či operní hvězda Soňa Červená.

Herec a režisér Milan Šteindler zase ujišťoval, že si nepřišel pro náměty do eventuálního pokračování České sody. „To bych musel do štábu pana Zemana, já ale už od léta podporuji profesora Drahoše. Je to slušný člověk, který dokázal sjednotit 8000 vědeckých eg v akademii, a já věřím, že si podobně povede i na politické scéně. Politická kultura druhého finalisty je tak neúnosná, že je čas na změnu. Pana Zemana není potřeba urazit, ale porazit,“ míní Šteindler.

Každý krok Jiřího Drahoše monitorují desítky kameramanů a fotografů, ale on si jich nijak zvlášť nevšímá. Například ve chvíli, kdy se sklenkou šampaňského usedá vedle Ládi Angeloviče, vozíčkáře z kapely Jedličkova ústavu The TAP TAP. Chvíli si povídají a člověka maně napadá, že jako prezident by Jiří Drahoš určitě stál na straně slabých, handicapovaných a životem znevýhodněných. „My v TAP TAP všichni doufáme, že Jiří Drahoš je důstojný budoucí prezident, který je tak trochu opakem toho současného,“ řekl Deníku Angelovič.

PODPORA SOUPEŘŮ

Když pak dorazili neúspěšní kandidáti Marek Hilšer a Michal Horáček, aby osobně vyjádřili Jiřímu Drahošovi podporu, zaplavily je ovace. „To je skvělé, že přišli, je vidět, že za Drahošem stojí všichni kromě Zemanova tvrdého jádra,“ zaslechla jsem hlas z klubka Drahošových příznivců.

Velké sympatie přítomných budila Eva Drahošová, která stála po boku svého muže po celou dobu kampaně. Je přirozená, usměvavá a pozorná vůči každému, kdo přijde oběma vyjádřit sympatie. „Podívej, jakou krásnou kytičku jsem dostala,“ chlubí se svému manželovi růžemi od dobrovolnice. Chvíli si spolu povídáme o tom, jak asi budou vypadat televizní debaty. „Přála bych si, aby to bylo bez podrazů, souboj argumentů, ne faulů, ale nevím,“ dodává rozpačitě. Neví to nikdo, ale stejně jako Eva Drahošová doufají ve fair play.

Co řekli Deníku o Jiřím Drahošovi

Petr Janda, hudebník

„Pana profesora Drahoše si nesmírně vážím, osm let stál v čele elity národa, je to člověk, na něhož můžeme být hrdí.“

Jiří Grygar, astrofyzik

„Masaryk dokázal sjednotit národ, prezident Havel nám otevřel cestu do světové špičky, Jiří Drahoš může velký potenciál České republiky nasměrovat tak, abychom z něj měli prospěch všichni.“

Ivan Havel, vědec, bratr Václava Havla

„Potřebujeme, aby se naší zemi vrátila prestiž. Jiří Drahoš umí jazyky, má vystupování, je seriózní, čili protipól Miloše Zemana.“

Soňa Červená, operní diva

„Je ztělesněním slušnosti, moudrosti, noblesy a elegance. A také je to pěkný chlap, což se o všech kandidátech říct nedá.“