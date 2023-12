Silvestr a Nový rok budou v mnoha městech klidnější, než jejich obyvatelé ještě před pár dny očekávali. Po celé republice totiž přibývá míst, kde v reakci na výzvu ministra vnitra Víta Rakušana samosprávy ruší plánované jimi pořádané ohňostroje a vyzývají lidi, aby používání pyrotechniky také omezili. Většina radnic ale navzdory ministrově prosbě ohňostrojné show stejně uspořádá. Jejich vedení krok hájí tím, že právě podobné akce nyní lidem mohou zvednout náladu.

Novoroční ohňostroje některá města zrušila kvůli tragické střelbě na fakultě v Praze i kvůli ohleduplnosti ke zvířatům. | Foto: Vojta Gallo

Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Takto zní prosba, kterou v týdnu vyslovil ministr vnitra Vít Rakušan. Starostům poslal otevřený dopis, v němž požádal, aby obce vzhledem k tragické střelbě v Praze a v Klánovicích upustily od pořádání ohňostrojů.

A se stejnou žádostí se obrátil i na běžné lidi. „Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ napsal ministr na sociální síti X.

Zlu neustoupíme

Část měst a vesnic se jeho slova rozhodla vyslyšet a v uplynulých dnech a hodinách jejich vedení oznámilo, že se plánované akce ruší. Jelikož ale nešlo o nařízení, nýbrž o osobní prosbu, mnohé obce ohňostroje odpálí. Jejich starostové tvrdí, že nejde o neúctu k obětem a společné sledování barevného divadla na obloze může lidem přinést radost.

„Nemáme silvestrovský, ale novoroční ohňostroj, který už připravujeme dva měsíce. Jeho myšlenka je oslava dobra nad zlem. Nechceme v žádném případě ustupovat násilí. Ohňostroj v Protivíně a celý program 1. ledna 2024 bude. Pokud chce pan ministr zrušit ohňostroje, ať to tedy udělá oficiálně a příkazem,“ řekl Deníku starosta jihočeského Protivína Jaromír Hlaváč.

Lidé si neuvědomují ani škodlivost ohňostrojů na organismus:

Ohňostroj je toxická sprcha. Ty amatérské škodí ještě mnohem víc, říká odbornice

Ani ve středočeském Kolíně nechtějí novoroční ohňostroj rušit. „Vnímáme ho jako oslavu příchodu nových příležitostí, nové radosti. Považujeme však za smysluplné požádat občany, aby omezili pyrotechniku na Silvestra,“ napsalo vedení radnice na Facebooku.

Ohňostroje se navzdory výzvě, s níž se vedení města neztotožňuje, uskuteční i v Kladně, nebeskou show uvidí i lidé v Ostravě-Jihu, Velkém Meziříčí, či Ústí nad Labem nebo Plzni.

„Novoroční ohňostroj jsme se rozhodli nerušit, jsme přesvědčeni, že bychom tím jen nahrávali šílencům, kteří takové činy páchají, protože šíření strachu a blbé nálady je přesně to, co chtějí způsobit. V neposlední řadě je ohňostroj jedna z mála věcí, která lidem může pomoci zvednout náladu při vstupu do nového roku,“ uvedl starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

A stejně reagoval na dotaz Deníku i primátor Zlína, kde ohňostroj rovněž bude. „Co se stalo v Praze, je obrovská tragédie. Jakékoli rušení akcí by však pouze upoutalo pozornost dalších podobných lidí. A to je přesně jejich cílem, abychom tady vše rušili,“ řekl Jiří Korec.

Zdroj: Youtube

Ve vhodnějším termínu

Měst, kde se rozhodli Rakušanovu prosbu vyslyšet, ale každým dnem přibývá. Řadí se k nim třeba středočeské Smečno, slezská Karviná, Znojmo nebo Olomouc, kde ještě řeší i následky zvýšené hladiny řek, či Kraslice na Karlovarsku. „Po zvážení a s ohledem na události posledních dní jsme se rozhodli neuskutečnit na náměstí T. G. Masaryka v Kraslicích půlnoční ohňostroj. Ostatní program zůstává beze změny. Zachovejte společně s námi ohleduplnost k situaci, svému okolí i zvířatům. Silvestr může být radostný i bez petard a ohňostrojů," vysvětlil ředitel Městského domu kultury v Sokolově Ladislav Sedláček.

Organizovaně se petardy nebudou odpalovat ani v Praze či Karlových Varech, tato města ale od ohňostrojů upustila už před lety.

Podobně jako ta česká i slovenská města stále častěji ustupují od tradice silvestrovských a novoročních ohňostrojů. Letos nebudou ani v Bratislavě:

Slovensko bez ohňostrojů. Velká města oslaví silvestr v tichosti

Mnozí starostové v reakci na Rakušanovu výzvu silvestrovské či novoroční ohňostroje sice zrušili, zároveň o ně ale nechtějí lidi připravit úplně. „Dopis od pana ministra jsme obdrželi ve středu a po poradě vedení města jsme se rozhodli na jeho prosbu přistoupit. Nechceme ale, aby lidé přišli o ohňostroj, takže pro něj hledáme náhradní termín,“ nastínil jindřichohradecký starosta Radim Staněk.

Podobně se zachovali i v Tišnově na Brněnsku. „Vzhledem k událostem, které letošní předvánoční čas doprovázely, považujeme za vhodnější přivítat rok 2024 poklidně, bez střel a výbuchů. Ohňostroj uspořádáme v jiném vhodném termínu v příštím roce,“ uvedl starosta města Jiří Dospíšil. V pondělní podvečer mohou všichni, kdo chtějí uctít památku obětí střelby v Praze, přinést a zapálit svíčku u kašny.

Oficiální ohňostroje v posledních letech čím dál víc radnic ruší a nahrazuje videomappingy či dronovými show:

Města se loučí s novoročními ohňostroji. Mění je za drony či světelné show

A třeba ve středočeském Slaném zase ohňostroj sice zachovají, ale program tragickým předvánočním událostem přizpůsobí. „Považujeme za smysluplné požádat občany, aby omezili používání zábavní pyrotechniky na Silvestra. Sami se k této výzvě připojíme. Novoroční oficiální městský ohňostroj rušit nebudeme. Na základě událostí uplynulých dní bude projekce předělána a upravena takovým způsobem, abychom společně důstojně uctili památku obětí hrůzného činu. Zároveň doufáme, že náš ohňostroj bude symbolikou příchodu nového roku, nových příležitostí, a snad i nové radosti," vyjádřil se starosta Slaného Martin Hrabánek.