Okamura by chtěl zestátnit veřejnoprávní média. To nedovolíme, zní kritika

Představitelé předních politických stran v Česku nesouhlasí s pondělními výroky předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury o zestátnění veřejnoprávních médií. Podle politiků by to vedlo ke konci demokracie v Česku.

Šéf SPD v pondělí v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu řekl, že hnutí chce zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit Českou televizi a Český rozhlas, aby byl jasný dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nad hospodařením veřejnoprávních médií.

"Návrhy na zestátnění ČRo a ČTV z dílny T. Okamury je útok na demokracii. To nedovolíme!" uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska by to byl jeden z kroků, který by vedl k likvidaci plnohodnotné demokracie. "Budeme tomu bránit ze všech sil," řekl.

Jakékoliv zestátnění veřejnoprávních médií "rezolutně odmítá" i hnutí Starostové a nezávislí (STAN). "Veřejnoprávní média musí zůstat svobodná a nezávislá," reagoval na twitteru mluvčí strany Karel Kreml.

Zestátňovat nemíní ani vítěz sněmovních voleb hnutí ANO. "Samozřejmě nikdo tady nic nechce zestátňovat. Máme jasný systém a my nic nechceme měnit," uvedl předseda Andrej Babiš. S takovými nápady absolutně nesouhlasím, dodal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

K úvahám o zrušení koncesionářských poplatků se dnes na tiskové konferenci vyjádřil také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Uvedl, že Miloš Zeman se netají skeptickým názorem na koncesionářské poplatky.

"Při nedávné návštěvě Plzeňského kraje pan prezident hovořil o roli České televize a domnívá se, že by právě zrušení koncesionářských poplatků České televizi výrazně prospělo," připomněl mluvčí.

Piráti označili Okamurovy výroky za nebezpečné. "Jakákoliv cenzura je nepřípustná. Je třeba se proti tomu ohradit," stojí na twitteru strany. V programu Pirátů však je zrušení koncesionářských poplatků, příjem vysílání podle nich nemá být zpoplatněný.

Zrušení koncesionářských poplatků podporují i komunisté, řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Veřejnoprávní televize a rozhlas by se podle něj mohly platit ze státního rozpočtu, odmítl však jejich zestátnění. Místopředseda komunistů Jiří Dolejš podotkl, že KSČM si přeje co nejobjektivnější fungování veřejnoprávních médií kontrolované mediálními radami. "Nepřejeme si ale vládní televizi, ani vládní rozhlas," dodal.

