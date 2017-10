Okamura jedná s ANO: Chceme prosadit náš politický program

Zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) přišli na večerní jednání s hutím ANO s programovými podmínkami pro případnou vládní spolupráci. Požadují zejména zákon o referendu. Předseda hnutí Tomio Okamura zároveň zdůraznil, že pro vstup SPD do vlády by bylo zásadní, aby premiér nebyl trestně stíhán. Babiš čelí obvinění z podvodu kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, pro jeho opětovné vydání ke stíhání by poslanci SPD podle Okamury hlasovali.

9 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Představitelé SPD a zástupci hnutí ANO jednali 23. října v Praze o možné povolební spolupráci. Na snímku šéf SPD Tomio Okamura (vpravo) a místopředseda hnutí Radim Fiala přicházejí na schůzku do Poslanecké sněmovny.Foto: ČTK/ Michal Kamaryt

"My máme cíl prosadit v prvé řadě náš politický program. A po čtyřech letech v opozici víme, že když nebudeme součástí vládní koalice, tak bude velice ztíženo prosazování našeho programu," řekl Okamura při příchodu na jednání s ANO. Za klíčové body označil zákon o referendu, zákon o odvolatelnosti politiků a rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle Okamury bude pro prosazení priorit SPD potřeba ústavní většina 120 poslanců, ANO a SPD jich mají dohromady 100. Proto podle něj hnutí jedná i s dalšími politickými subjekty. Okamura řekl, že s některými nalezl v jistých programových bodech shodu, konkrétnější o tom, s kým jedná, ale nebyl. ČTĚTE TAKÉ: Babiš: Faltýnek určitě nebude ve vládě SPD chce dnes s ANO řešit i problém stíhání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. "My jsme opakovaně deklarovali, že nemůžeme být součástí žádné spolupráce, kde by byl trestně obviněný premiér," řekl Okamura. Na tom se podle něj nic nemění ani tím, že po znovuzvolení do Sněmovny oba získají zpět poslaneckou imunitu. Případnou žádost o jejich vydání ke stíhání by poslanci SPD podpořili. Okamura očekává, že se s ANO bude jednat i o obsazení funkcí ve Sněmovně. SPD vzhledem k tomu, že je čtvrtou nejsilnější stranou, bude požadovat pozici místopředsedy. Pokud ji získá, navrhne na ni Okamuru. Hnutí má zájem i o vedoucí pozice v některých výborech, Okamura zmínil zejména školský, sociální a zahraniční. ČTĚTE TAKÉ: Zeman přijal Babiše. Jednáním o nové vládě jej pověří příští týden

Autor: ČTK