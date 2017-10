Okamura místopředsedou sněmovny? Je to možné, připustilo ANO

Lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se může stát místopředsedou sněmovny, jak požaduje. Po schůzce zástupců obou hnutí řekli představitelé ANO novinářům, že respektují právo SPD na tuto pozici. Koho si pak hnutí SPD vybere, bude záležet čistě na něm, uvedl kandidát ANO na šéfa dolní komory Radek Vondráček.

Jaroslav Faltýnek.Foto: ČTK/Ondřej Deml

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek také řekl, že osobně podpoří v prezidentské volbě současnou hlavu státu Miloše Zemana.

"Principiálně chceme ctít systém poměrného zastoupení, z tohoto pohledu volební výsledek SPD odpovídá tomu, aby měli člověka ve vedení Sněmovny," řekl šéf poslanců ANO Faltýnek. Jaký to bude kandidát, to už je na zodpovědnosti SPD, dodal Vondráček. "Nebudeme zasahovat do vnitřního jednání, takže bude-li jejich kandidátem pak Okamura, tak to bude pan Okamura," konstatoval.

Dnešní rozhovory ANO a SPD se podle Faltýnka týkala složení orgánů Sněmovny a programových průniků.

"Před volbami jsme dali jasné stanovisko, že s SPD a KSČM do vlády nepůjdeme, na tom trváme. O vládě nebo podpoře vlády jsme se vůbec nebavili," řekl Faltýnek. Prioritou podle Vondráčka je, aby ustavující schůze Sněmovny měla hladký průběh, rozhovory o vládě by v tomto smyslu předbíhaly aktuálnímu dění a problémům.

S SPD začalo hnutí ANO druhé kolo povolebních jednání, partnery nyní žádá o písemné návrhy, které budou konkrétně obsahovat požadavky například ohledně obsazení výborů. ANO by mohlo mít podle Faltýnka zájem o vedení rozpočtového výboru. "Náš názor je, že by plus minus měl zůstat počet výborů stejný," dodal.

Příznivě Faltýnek nereagoval na požadavek některých stran, aby poslanecké orgány dohlížející na tajné služby měly v čele opoziční poslance. "Na to bych odpověděl otázkou, proč to ODS nezrealizovala, když vládla," řekl Faltýnek. Další jednání s ostatními chystá ANO až příští týden.