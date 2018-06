Okamura napsal dopis britské premiérce. Zajímá ho šéf krajní pravicové skupiny

Už od příštího května by čeští zákazníci mohli levněji volat do zahraničí. Zástupci Evropského parlamentu a zemí EU se během úterní noci dohodli na pravidlech, podle nichž cena minuty volání do jiné země EU v budoucnu nepřesáhne šest korun. Prošel také návrh na zavedení veřejného systému mobilního varování.