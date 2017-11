Okamura nesouhlasí s Kalouskem. Bojkotovat Sněmovnu nechce

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří návrh předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska na zablokování ustavující schůze Sněmovny. Novinářům to dnes po jednání s Kalouskem řekl předseda SPD Tomio Okamura. Zároveň ale zopakoval, že SPD nepodpoří menšinovou vládu hnutí ANO. Očekává také, že kdyby vláda ANO nezískala důvěru, prezident Miloš Zeman rychle využije druhý pokus pro jmenování premiéra.

Kalousek v úterý navrhl, aby poslanci bojkotovali volbu předsedy Sněmovny. V takovém případě by nemohla současná vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) podat demisi a Zeman by nemohl jmenovat předsedu ANO Andreje Babiše premiérem. Kalousek to zdůvodňuje obavami, že by Babiš mohl dlouhodobě vládnout bez důvěry. "To není snaha nepustit Babiše do vlády. Ale měl by být jmenován předsedou vlády teprve poté, až ukáže přiznanou většinu," řekl dnes novinářům.

Okamura ale na Kalouskův návrh nepřistoupil. "My chceme, aby Poslanecká sněmovna začala co nejrychleji pracovat," řekl. Zopakoval, že SPD podpoří na předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

Šéf SPD zároveň předpokládá, že by Babiš měl dostat možnost požádat Sněmovnu o důvěru, přestože poslanci hnutí mu ji dát nehodlají a nechystají se ani v době hlasování odejít ze sálu. "Očekáváme, že v případě, že menšinová vláda Andreje Babiše nezíská důvěru v Poslanecké sněmovně, tak prezident republiky bude bez zbytečného odkladu jednat a učiní druhý pokus," řekl Okamura.

"My pevně věříme a doufáme, že nedojde k žádným nestandardním domluvám mezi prezidentem republiky a Andrejem Babišem, že by tady vládla nepřiměřeně dlouhou dobu vláda bez důvěry. To by bylo na hraně ústavnosti," řekl. Vyjádřil přitom obavy z toho, že by vláda bez důvěry mohla ovlivňovat vedení policie nebo státního zastupitelství.

Při pondělním jednání se Zemanem proto bude chtít, pokud prezident nadnese téma menšinové vlády, apelovat na to, aby v případě dalších pokusů o vznik kabinetu prezident postupoval bez zbytečných odkladů. Zároveň v případě dalších pokusů o vznik vlády očekává od politiků větší ochotu k domluvě, předčasné volby by podle něj byly nejhorším možným řešením. Okamura také zopakoval, že SPD byla ochotna vstoupit s ANO do vlády, Babišovo hnutí na to ale nepřistoupilo.

Zástupci TOP 09 se odpoledne setkali také s představiteli ČSSD, jednali mimo jiné o obsazení výborů. Podle Kalouska se obě strany shodly na tom, že by v mandátovém a imunitním výboru a ve volební komisi měly mít zastoupení všechny sněmovní frakce. TOP 09 a ČSSD také nechtějí zvyšovat počet výborů. Hnutí ANO navrhovalo zavedení samostatného výboru pro e-government.