Okamura připouští podporu Babišovy vlády. Záleží jen na ANO, říká

Jednání hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie o programu podle šéfa SPD Tomia Okamury dospěla tak daleko, že by mohla rychle vzniknout vláda na základě odbornosti. Okamura to řekl novinářům po dnešním setkání vyjednávacích týmů obou stran.

V tuto chvíli podle něj záleží jen na tom, jak se politicky rozhodne hnutí ANO o tom, kde bude nakonec pro druhou vládu Andreje Babiše hledat ve Sněmovně hlasy. SPD vylučuje, že by mohla podpořit vznik koalice ANO a ČSSD.

Okamura novinářům řekl, že v programech jsou stále rozdíly. "Odlišnosti tam jsou, ale je to určitě řešitelné. Zahájení spolupráce na nějakém vládním půdorysu by významným způsobem napomohlo ke stabilizaci politické situace," uvedl Okamura. Pokud ANO bude hledat podporu jinde, nebo si najde jiného koaličního partnera, je to jeho rozhodnutí, uvedl Okamura. SPD odpovědnost za prodlužování jednání o vzniku nové vlády neponese, dodal.

ANO má ve Sněmovně 78 poslanců, hnutí SPD disponuje 22 zákonodárci. K většině v dolní komoře jim tak jeden poslanec chybí. "Dosažená míra programové shody umožňuje podle našeho názoru velmi rychlou a efektivní dohodu o podpoře vlády sestavené na formátu odbornosti," prohlásil Okamura. ANO podle něj akceptovalo drtivou většinu programových bodů SPD a je ochotno je implementovat do případného vládního programového prohlášení.

Místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že schůzky expertních týmů obou hnutí už jsou u konce. "Vznik vlády už je jen politickou otázkou," dodal. Okamura uvedl, že jeho hnutí je připraveno být konstruktivní opozicí a nebojí se ani možných předčasných voleb. "Jasně a realisticky ale formulujeme podmínky pro podporu vlády odborníků, která také bude prosazovat politický program SPD," uvedl Okamura.

Okamura se vymezil proti tomu, že by SPD mohla podpořit vznik vlády ANO a ČSSD. "ČSSD je politická strana, která nemá důvěru voličů SPD. Dlouhodobě nedodržuje své sliby vůči voličům a nepředstavuje pro nás garanci stabilní politiky v zájmu ČR," uvedl. Neochota ke spolupráci je vzájemná, nedávný sjezd ČSSD podmínil vyjednávání sociálních demokratů s ANO o vládě tím, že se případný kabinet nesmí opírat o hlasy SPD.