Okamurovo SPD uspělo. Sněmovna podpořila přímou volbu starostů

Zavedením přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů, jak je navrhlo v ústavní novele hnutí SPD Tomia Okamury, se budou zabývat sněmovní výbory. Návrh ODS a TOP 09 na zamítnutí předlohy už v prvním čtení a KDU-ČSL na její vrácení předkladatelům k přepracování poslanci neschválili.

Kritici ale tvrdí, že návrh SPD není dopracovaný a pokud by byl schválen, nastane chaos a rozvrat. Naopak podle Okamury bude možné při dalším projednání předlohy najít bez časového tlaku kompromis, který by byl pro všechny přijatelný.

Kriticky vystupovali v debatě zejména občanští demokraté. Podle Ivana Adamce předloha není systémovou změnou, ale jen politickou proklamací. Věří, že Sněmovna z ústavy trhací kalendář, jak uvedl, neudělá. "Je to cesta do pekel," zdůraznil. Jan Bauer mluvil o legislativním marketingu a zmetku a Bohuslav Svoboda o "strašné ráně do vody".

"Zákon nepřinese přímou volbu starostů, ale rozvrat komunální politiky," přidal se ke kritikům předseda poslanců STAN Jan Farský. Místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová se obává chaosu. "Je to zajíc v pytli, u kterého nevíme, co udělá," uvedla.

Odpůrci návrhu SPD, mezi nimi třeba Dominik Feri (TOP 09), poukazovali také na to, že vedle doplnění ústavy měli autoři předložit návrh prováděcího zákona, jak by si přímou volbu starostů a hejtmanů představovali, nebo věc aspoň plénu vysvětlit. Podle Stanislava Juránka (KDU-ČSL) by se mělo začít debatou a teprve na jejím základě normu předložit.

Sněmovna začala projednávat předlohu SPD už minulý čtvrtek. Poslanci Okamurova hnutí mluvili o zlepšení kvality demokracie, zvýšení zájmu o volby a o zdůraznění osobní odpovědnosti starostů, primátorů a hejtmanů, když nynější systém nahrává podle nich kolektivní nezodpovědnosti.

"Prostřednictvím přímé volby je možné vytvořit osobnost se silným mandátem pod přímou kontrolou veřejnosti," řekl Radek Rozvoral. Okamura tvrdí, že přímá volba by přispěla k "obrodě správy věcí veřejných" a byla by prvním krokem k odvolatelnosti politiků.

Předlohou se nyní budou zabývat ústavně-právní výbor a výbor pro veřejnou správu. Vzhledem k tomu, že jde o změnu ústavy, byla by pro její schválení nutná nejméně třípětinová většina jak ve Sněmovně, tak v Senátu.